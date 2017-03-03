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Николай Наумов: я понимаю Смородскую, но ничего кроме жалости у меня к ней нет
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов ответил на слова Ольги Смородской, которая ранее заявила, что летом 2010 года состояние инфраструктуры клуба было в ужасном состоянии.
"Я Смородскую понимаю. Футбол затягивает, у людей, которые в нём долго работают, появляется зависимость. Человек много лет пользовался огромным вниманием СМИ, принимал в клубе ключевые решения и вдруг всё пропало! Мне Ольгу Юрьевну жаль – у неё сейчас профессиональная трагедия. С ней тяжело справиться, отсюда и изрыгания злобы с попытками выгородить и самоутвердить себя, выставить всех неучами и дилетантами.
После объявления о её назначении в 2010 году она ещё не успела приехать в клуб, а уже дала интервью о том, что в "Локомотиве" есть системные ошибки. На это я отвечал: "Хорошо, когда есть система. Осталось исправить ошибки". Если серьёзно, то, вопреки её заявлениям, пришла она вовсе не в загнивающий, а в успешный и стабильный, даже цветущий клуб. В котором хватало проблем. В их числе слабые спортивные результаты. Но тому было объективное объяснение – в команде продолжалась смена поколений.
Когда зашёл разговор о селекционной работе, она сказала, что сама будет определять, каких игроков нужно брать в команду. Наблюдая за ними по телевизору. Посмотрю, говорит, 20 минут и сразу пойму, кто мне нужен. Я спросил: "Вы разве футбольный специалист?". "Конечно, — отвечает. — Я же 20 лет за ЦСКА болела". Надо же, говорю, я уже 30 лет летаю на самолётах, а пилотом почему-то так и не стал. Но никаких аргументов она не слышала.
Мне очень жаль её. За шесть лет при Смородской "Локомотив" выиграл Кубок и один раз взял бронзовые медали. Трижды скатываясь на финише в середину таблицы и трижды оставаясь без еврокубков. Это постоянная борьба за высокие места? Когда человек намеренно приводит ложные факты… Поэтому ещё раз скажу: Ольгу Юрьевну понимаю, и кроме жалости у меня к ней ничего нет. Желаю ей только хорошего", - цитирует Наумова "Советский спорт".
"Я Смородскую понимаю. Футбол затягивает, у людей, которые в нём долго работают, появляется зависимость. Человек много лет пользовался огромным вниманием СМИ, принимал в клубе ключевые решения и вдруг всё пропало! Мне Ольгу Юрьевну жаль – у неё сейчас профессиональная трагедия. С ней тяжело справиться, отсюда и изрыгания злобы с попытками выгородить и самоутвердить себя, выставить всех неучами и дилетантами.
После объявления о её назначении в 2010 году она ещё не успела приехать в клуб, а уже дала интервью о том, что в "Локомотиве" есть системные ошибки. На это я отвечал: "Хорошо, когда есть система. Осталось исправить ошибки". Если серьёзно, то, вопреки её заявлениям, пришла она вовсе не в загнивающий, а в успешный и стабильный, даже цветущий клуб. В котором хватало проблем. В их числе слабые спортивные результаты. Но тому было объективное объяснение – в команде продолжалась смена поколений.
Когда зашёл разговор о селекционной работе, она сказала, что сама будет определять, каких игроков нужно брать в команду. Наблюдая за ними по телевизору. Посмотрю, говорит, 20 минут и сразу пойму, кто мне нужен. Я спросил: "Вы разве футбольный специалист?". "Конечно, — отвечает. — Я же 20 лет за ЦСКА болела". Надо же, говорю, я уже 30 лет летаю на самолётах, а пилотом почему-то так и не стал. Но никаких аргументов она не слышала.
Мне очень жаль её. За шесть лет при Смородской "Локомотив" выиграл Кубок и один раз взял бронзовые медали. Трижды скатываясь на финише в середину таблицы и трижды оставаясь без еврокубков. Это постоянная борьба за высокие места? Когда человек намеренно приводит ложные факты… Поэтому ещё раз скажу: Ольгу Юрьевну понимаю, и кроме жалости у меня к ней ничего нет. Желаю ей только хорошего", - цитирует Наумова "Советский спорт".
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