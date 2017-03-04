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Валерий Рейнгольд: в матче с "Локомотивом", думаю, "Крылья" ничейку увезти могут

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между "Крыльями Советов" и "Локомотивом".

"Локомотив" победил в 1/4 финала Кубка России. Наконец-то чем-то кроме возможных переходов напомнил о себе Алексей Миранчук.

В нападении "Локомотив" усилился зимой, а про "Крылья Советов" ничего толком не скажешь. Команда показывала невзрачный футбол осенью. Качественного усиления игры от самарцев я не жду, хотя ничейку увезти они могут", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 12:10
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№3 Написал: oleg63-63 тольятти (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Крылья выиграют
Регистрация: 29.12.2010
№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мечтатель
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Качественного усиления игры от самарцев я не жду, хотя ничейку увезти они могут

А почему не эта прямая речь Рейнгольда в заголовке?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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