Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Фернандо: очень рад, что сумел забить гол (видео)

Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо прокомментировал ничью с "Краснодаром" (2:2) и свой гол в ворота "быков".

"К сожалению, сегодня нам не удалось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол", - написал бразилец в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 11:53
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.