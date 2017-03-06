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08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
Вчера 23:47
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Вчера 22:36
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Вчера 22:24
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
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"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
Фернандо: очень рад, что сумел забить гол (видео)
Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо прокомментировал ничью с "Краснодаром" (2:2) и свой гол в ворота "быков".
"К сожалению, сегодня нам не удалось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол", - написал бразилец в Инстаграме.
ВИДЕО - здесь
"К сожалению, сегодня нам не удалось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол", - написал бразилец в Инстаграме.
ВИДЕО - здесь
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