Фернандо: очень рад, что сумел забить гол (видео)

Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо прокомментировал ничью с "Краснодаром" (2:2) и свой гол в ворота "быков"."К сожалению, сегодня нам не удалось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол", - написал бразилец в Инстаграме.