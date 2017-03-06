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Деян Станкович стал чиновником УЕФА

Экс-полузащитник "Интера" Деян Станкович стал чиновником УЕФА, информирует официальный сайт организации.

Станкович займет пост советника УЕФА по развитию футбола. Он будет курировать несколько проектов УЕФА, помогая национальным ассоциациям в развитии талантливых футболистов в возрасте 14-15 лет.
Теги: станк
Сегодня, 20:39
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