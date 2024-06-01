"Неожиданный результат от "Урала". Все надеялись, что команда сохранит темп, который взяли в начале сезона. Причину сейчас может назвать только Иванов или футболисты. Если правильно разберутся в причинах, то через год вернутся в РПЛ", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Вячеслав Колосков - российский функционер, является первым президентом РФС с 1992 года по 2005 год, позже он передал свой пост Виталию Мутко. После ухода с должности был назначен на пост почётного президента РФС. Напомним, что "Урал" занял в чемпионате России-23/24 13 место, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах по сумме двух встреч уступили "Акрону" с общим счётом 2:3 (2:1,0:2).
После поражения от "Акрона" в пером переходном матче (0:2), "Урал" объявил об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с лета 2022 года.
Вячеслав Колосков оценил выступление "Урала" в сезоне 2023/2024
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает вылет "Урала" в Первую лигу "неожиданным результатом".
Фото: РФС