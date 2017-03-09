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Валерий Петраков: "Томь" переживает самый сложный период в своей истории
ФК "Томь" в год своего 60-летия переживает самый сложный период в своей истории, считает главный тренер клуба Валерий Петраков. Томская команда была основана 9 марта 1957 года.
"Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не всё так просто, достаточно тяжёлый период в истории томского футбола. Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.
Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано ещё говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу", - цитирует Петракова "РИА Томск".
"Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не всё так просто, достаточно тяжёлый период в истории томского футбола. Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.
Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано ещё говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу", - цитирует Петракова "РИА Томск".
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