Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Валерий Петраков: "Томь" переживает самый сложный период в своей истории

ФК "Томь" в год своего 60-летия переживает самый сложный период в своей истории, считает главный тренер клуба Валерий Петраков. Томская команда была основана 9 марта 1957 года.

"Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не всё так просто, достаточно тяжёлый период в истории томского футбола. Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.

Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано ещё говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу", - цитирует Петракова "РИА Томск".
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 10:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (1)
online

Нужно управленцам клубным работать а не просить денег у Путина.. и не воровать .


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.