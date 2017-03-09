Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту

Болельщик "ПСЖ", который ранее попал в госпиталь из-за столкновения с автомобилем полузащитника парижан Тиагу Мотты, был выписан из медицинского учреждения, сообщает RMC.



Мужчина получил больничный и написал заявление в полицию на футболиста.