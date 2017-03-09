Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту

Болельщик "ПСЖ", который ранее попал в госпиталь из-за столкновения с автомобилем полузащитника парижан Тиагу Мотты, был выписан из медицинского учреждения, сообщает RMC.

Мужчина получил больничный и написал заявление в полицию на футболиста.
Теги: ПСЖ Мотта
Сегодня, 20:13
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
лучше подал бы заяву на тренеришку за сливБарсе


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.