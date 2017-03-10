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Виталий Мутко не подошел под требования ФИФА для выборов в совет организации

Кандидатура президента РФС Виталия Мутко не подошла под требования ФИФА, функционер не сможет баллотироваться на выборы в совет организации, информирует AP.

Причиной несоответствия Мутко названа его вторая должность в правительстве РФ, а ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

Выборы в совет ФИФА состоятся 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки .
Теги: Мутко
Сегодня, 10:34
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№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:26) #
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Лучше сидеть первым в РФСе при должности вице, чем никем в совете ФИФЫ.

У нас без щита госдолжности (лучше всего президентской) никак. Выше сядешь - больше шальных деньжищ. И наоборот. А без них сожрут. Вот просто сразу, не запивая. Пример Толстых - другим наука.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
А про вторую должность у кандидата никто не знал, перед тем как выставлять наш лучший гроб с кистями и глазетом?

Ты не понял. Тут самое смешное даже не в этом. Баллотироваться он не может в совет, т.к. нарушается основной принцип ФИФА про разделение политики и спорта. А точней это вообще принцип олимпийский. или еще круче - спортивный. Но при этом возглавлять часть ФИФА и УЕФА ему это не мешает. Т.е. РФС
Сказочно.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12) #
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online

Мутко необходимо списывать, но креатур на горизонте вообще не видно

Цитата: Сибирячок
а косноязычность, тупость и вороватые руки.

Косноязычность и тупость, ты рехнулся?

Как проявляется косноязычность? чел может говорить часами без остановки не разу не запнувшись и в масть
Тупость? смешно говорить про чела, который построил такую карьеру

Вороватые руки, так это про всю путинскую братву


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:09) #
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online

А про вторую должность у кандидата никто не знал, перед тем как выставлять наш лучший гроб с кистями и глазетом??? Очки забыли на серванте??? Иль языками не владеем??? Или по-питерски, традиционно надеялись на "пронесет" (святой газпром спаси и сохрани!!! И преумножь! Тоже хотим....)
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Tofik
Цитата: Сибирячок
а косноязычность, тупость и вороватые руки.

да это то как раз едва ли является у них препятствием. )))))))))))))))

А может даже и плюсом может считаться)
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:46) #
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Да как же так то? Быть такого не может, чтоб не подошел то? У него ведь все для этого есть. И чесание языком, и тупость природная, и админресурс и так далее ..... а тут блин не подошел.
Регистрация: 3.04.2013
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:41) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Английский завалил.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 10:41) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
а косноязычность, тупость и вороватые руки.

да это то как раз едва ли является у них препятствием. )))))))))))))))


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ему не в совет Фифа, а совет фуфла только баллотироваться. Бомж - и есть бомж


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не вторя должность, а косноязычность, тупость и вороватые руки.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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