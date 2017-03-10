Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии

Экс-полузащитник сборной Англии, "Ливерпуля" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб английской национальной команды, сообщает The Independet.После завершения игровой карьеры 36-летний Джеррард начал работать в академии "Ливерпуля".Сообщается, что он уже провел предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Существует вероятность, что Джеррард будет совмещать работу в клубе и сборной. На начальном этапе бывший футболист готов работать с молодежными сборными.