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Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии

Экс-полузащитник сборной Англии, "Ливерпуля" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб английской национальной команды, сообщает The Independet.

После завершения игровой карьеры 36-летний Джеррард начал работать в академии "Ливерпуля".

Сообщается, что он уже провел предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Существует вероятность, что Джеррард будет совмещать работу в клубе и сборной. На начальном этапе бывший футболист готов работать с молодежными сборными.

Газета.ru
Теги: Джеррард
Сегодня, 13:15
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 13:17) #
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Удачи тебе Стив!
Регистрация: 14.12.2016
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