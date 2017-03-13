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Константин Лепехин: надеюсь, следующим тренером "Зенита" будет россиянин

Константин Лепехин: надеюсь, следующим тренером "Зенита" будет россиянин Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию о том, что руководство клуба из Санкт-Петербурга недовольно результатами команды и готово расстаться с главным тренером Мирчей Луческу.

- Об информации итальянских СМИ:

Дыма без огня никогда не бывает, но итальянская пресса не отличается от какой-либо другой: много домысливаний, фэйков и т.д., и это касается не только спорта. Учитывая результаты "Зенита", любой человек может предположить, что тренера могут сменить. Отсюда, как мне кажется, и информация итальянцев.

Я всегда говорил о том, что тренеру нужно дать время, и моя позиция не изменилась. Я склонен оценивать работу тренера, исходя из поставленных перед ним задач. Если с Луческу заключали контракт при одном составе, то сейчас совсем другой. После потери Халка любой бы тренер был вынужден вносить серьёзные изменения в команду. Румын пошёл на это, остался, после чего ушли и другие ведущие футболисты. В этих условиях было бы чудом для "Зенита" сохранить те позиции, которые были ранее.

Если уход лидеров был вызван решением Луческу, то он полностью отвечает за происходящее. Если нет, то я не считаю румына виноватым во всём.

- О жалобах Луческу на судейство:

Я не склонен думать, что судьи из Москвы, Воронежа или Ярославля чем-то отличаются друг от друга. Всё зависит от конкретного человека, прописка роли не играет. В игре с "Амкаром" (0:1), безусловно, ошибки были, но я не знаю, совершались ли они с умыслом, как частенько было в 90-х. Не думаю, что "Зенит" сейчас в таком положении, что его начали "душить" судейством.

- О дальнейшей работе Луческу в "Зените":

Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести всё до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав "Зенита", который я видел, но в Европе клуб всё равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.

- О потенциальном сменщике Луческу:

Я думаю, что следующим наставником "Зенита" должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних.
Теги: Лепехин Зенит Луческу
Сегодня, 19:33
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23
(4)
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Так что - Калининград за Радимова !

Было бы просто великолепно! И самым важным матчем года для Зенита станет игра с Балтикой.
..в ФНЛ.

Привет, Леха!

ЗдорОво, Серж!

Отож и мы тут подумываем- коли где петицию создать в пользу Радимова, или ходоков в

офис Зени отправить- главное, штоп Владик и никто другой.

А в помощники ему Кержакова...
И Желудкова.. Для духа.

Уж больно оно хорошее было- Балтийское дерби..
На этот матч съезжались жители ,почитай, всех окрестных деревень, работала ярмарка, открывался сельпо, в котором битые заезжие петербургцы поправляли здоровье.

И кстати- Балтика для Зени- одна из крайне немногих команд, с которыми Зеня имеет отрицательный баланс встреч и показателей..
Громили мы Зеню, как Тузик грелку..

Так што- Радимов !

Ты представляешь что будет на стадионе ?
Это не песня "валера" laughing это будет гнусливый голос Радимовой-Булановой.. это будет очень очень несмешно joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бартез 38
Цитата: Blessing
Курбан Бикеич!!! relaxed

точно нет. У Бердыева своя голова на плечах и он приходит только на своих условиях. Хотя было бы весело увидеть ведущим нападающим Зенита- Бухарова. Чудны дела твои , Господи,

Бухаров-это хорошо. Это вписывается в набросанную тут нами для вас стратегию развития.. "патриотическая". На годы вперед.. Стратегия " 2030"
Регистрация: 24.11.2008
№21 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:08) #
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Цитата: Blessing
Курбан Бикеич!!! relaxed


руки прочь от тренера Спартака
Регистрация: 15.02.2017
№20 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Курбан Бикеич!!! relaxed

точно нет. У Бердыева своя голова на плечах и он приходит только на своих условиях. Хотя было бы весело увидеть ведущим нападающим Зенита- Бухарова. Чудны дела твои , Господи,
Регистрация: 30.11.2015
№19 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Так что - Калининград за Радимова !

Было бы просто великолепно! И самым важным матчем года для Зенита станет игра с Балтикой.
..в ФНЛ.

Привет, Леха!

ЗдорОво, Серж!

Отож и мы тут подумываем- коли где петицию создать в пользу Радимова, или ходоков в офис Зени отправить- главное, штоп Владик и никто другой.

А в помощники ему Кержакова...
И Желудкова.. Для духа.

Уж больно оно хорошее было- Балтийское дерби..
На этот матч съезжались жители ,почитай, всех окрестных деревень, работала ярмарка, открывался сельпо, в котором битые заезжие петербургцы поправляли здоровье.

И кстати- Балтика для Зени- одна из крайне немногих команд, с которыми Зеня имеет отрицательный баланс встреч и показателей..
Громили мы Зеню, как Тузик грелку..

Так што- Радимов !

Полностью согласен.. Но нужны еще ветеранов в управление + воспитанники в составе. Каннуникова вернуть, ионова, могилевца..

Печник. Совсем забыл - судей еще московских)))
Регистрация: 24.11.2008
№18 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:34) #
  • +4
  •  (4)

Лепёха, давай это будешь ты! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№17 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:32) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Курбан Бикеич!!! relaxed

шалупой вам сударь по всей морде , а не КУРБАНА !!!
Регистрация: 12.03.2012
№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (2)

Наверное Слуцкий раз к пингвинам не поехал! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№15 Написал: perekos Самара (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)

националист сраный
Регистрация: 10.08.2012
№14 Написал: junga Сочи (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Кононова позовут, свободен..А так Лепехин полный расклад дал...


Кононов очень хорош, но опыта маловато. Хотя сейчас это уже не важно, лучше отдать сезон и начать строить новую команду с перспективным тренером, и в следущем уже возможно бороться за золото. Дедушку Мирчу брали как опытного спеца под текущие задачи: ЛЕ и РФПЛ, Кубок, но он не потянул, лучше сразу распрощаться, чем тянуть кота за яйца дальше...


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Так что - Калининград за Радимова !

Было бы просто великолепно! И самым важным матчем года для Зенита станет игра с Балтикой.
..в ФНЛ.

Привет, Леха!

ЗдорОво, Серж!

Отож и мы тут подумываем- коли где петицию создать в пользу Радимова, или ходоков в офис Зени отправить- главное, штоп Владик и никто другой.

А в помощники ему Кержакова...
И Желудкова.. Для духа.

Уж больно оно хорошее было- Балтийское дерби..
На этот матч съезжались жители ,почитай, всех окрестных деревень, работала ярмарка, открывался сельпо, в котором битые заезжие петербургцы поправляли здоровье.

И кстати- Балтика для Зени- одна из крайне немногих команд, с которыми Зеня имеет отрицательный баланс встреч и показателей..
Громили мы Зеню, как Тузик грелку..

Так што- Радимов !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:12) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ловите на гамбургер - один "гусский" уже давно сидит у Абрамовича в прихожей на коврике, на низком старте laughing

Цитата: junga
и..... Валера?

Первым делом, кувыркаясь, из Удельной с грязным следом от кирзача на жопе вылетит Бздюба, голося фальцетом laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№11 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Радимов! И учредить попечительский совет
Регистрация: 24.11.2008
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Курбан Бикеич!!! relaxed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Кононова позовут, свободен..А так Лепехин полный расклад дал...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:00) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Пивовед
Так что - Калининград за Радимова !

Было бы просто великолепно! И самым важным матчем года для Зенита станет игра с Балктикой....в ФНЛ.

Привет, Леха!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Радимов, граждане, только Радимов!

Я тут уже аргументированно доказывал, на пяти пунктах, почему именно Радимов должен стать новым ГТ зенита.


Во- первых, он уже имеет богатый опыт управления футбольным клубом в не самых простых условиях.

Во-вторых, у него за плечами и обширный опыт футбольного игрока в серьёзном клубе.

В- третьих, не вечно же ему тренировать команду пердива, которую он явно перерос уже, и сейчас вполне готов к более серьёзным вызовам.

В-четвёртых, он петербуржец, а значит, родной и близкий квк фанатам, так и руководству команды.

В- пятых, он сам Зенитовец, он внутри команды, он знает её нужды и возможности

Но есть и шестой аргумент.

Именно Радимов сможет воплотить в жизнь давнюю мечту калининградцев о возобновлении Балтийского дерби Балтика- Зенит !
Ух, какие зарубы были ! Фанаты помнят !
Хотим продолжения банкета!
Правда, выход Балтики в Премьеру- это фантастика, поэтому именно Радимов осуществит калининградскую мечту !

Так что - Калининград за Радимова !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Dragon
так Слуцкий еврей,поэтому насчет Россиянина мимо

Так у нас и Депардье, и Сигал, и Монсон - РОССИЯНЕ, а чем они лучше или хуже в этом Слуцкого? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: junga Сочи (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Из наших только Слуцкер свободен и..... Валера??? dizzy_face


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
слуцкий чтоль? bowtie слухи так просто на пустом месте не рождаются sleeping

а почему нет,собственно?молло у них есть,какорин есть.че бы и не пойти слуцкому?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
так Слуцкий еврей,поэтому насчет Россиянина мимо
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:37) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
папу Шлюбера зовите yum


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
слуцкий чтоль? bowtie слухи так просто на пустом месте не рождаются sleeping


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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