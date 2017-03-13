Константин Лепехин: надеюсь, следующим тренером "Зенита" будет россиянин

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью дляпрокомментировал информацию о том, что руководство клуба из Санкт-Петербурга недовольно результатами команды и готово расстаться с главным тренером Мирчей Луческу.Дыма без огня никогда не бывает, но итальянская пресса не отличается от какой-либо другой: много домысливаний, фэйков и т.д., и это касается не только спорта. Учитывая результаты "Зенита", любой человек может предположить, что тренера могут сменить. Отсюда, как мне кажется, и информация итальянцев.Я всегда говорил о том, что тренеру нужно дать время, и моя позиция не изменилась. Я склонен оценивать работу тренера, исходя из поставленных перед ним задач. Если с Луческу заключали контракт при одном составе, то сейчас совсем другой. После потери Халка любой бы тренер был вынужден вносить серьёзные изменения в команду. Румын пошёл на это, остался, после чего ушли и другие ведущие футболисты. В этих условиях было бы чудом для "Зенита" сохранить те позиции, которые были ранее.Если уход лидеров был вызван решением Луческу, то он полностью отвечает за происходящее. Если нет, то я не считаю румына виноватым во всём.Я не склонен думать, что судьи из Москвы, Воронежа или Ярославля чем-то отличаются друг от друга. Всё зависит от конкретного человека, прописка роли не играет. В игре с "Амкаром" (0:1), безусловно, ошибки были, но я не знаю, совершались ли они с умыслом, как частенько было в 90-х. Не думаю, что "Зенит" сейчас в таком положении, что его начали "душить" судейством.Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести всё до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав "Зенита", который я видел, но в Европе клуб всё равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.Я думаю, что следующим наставником "Зенита" должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних.