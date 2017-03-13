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Константин Лепехин: надеюсь, следующим тренером "Зенита" будет россиянин
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию о том, что руководство клуба из Санкт-Петербурга недовольно результатами команды и готово расстаться с главным тренером Мирчей Луческу.
- Об информации итальянских СМИ:
Дыма без огня никогда не бывает, но итальянская пресса не отличается от какой-либо другой: много домысливаний, фэйков и т.д., и это касается не только спорта. Учитывая результаты "Зенита", любой человек может предположить, что тренера могут сменить. Отсюда, как мне кажется, и информация итальянцев.
Я всегда говорил о том, что тренеру нужно дать время, и моя позиция не изменилась. Я склонен оценивать работу тренера, исходя из поставленных перед ним задач. Если с Луческу заключали контракт при одном составе, то сейчас совсем другой. После потери Халка любой бы тренер был вынужден вносить серьёзные изменения в команду. Румын пошёл на это, остался, после чего ушли и другие ведущие футболисты. В этих условиях было бы чудом для "Зенита" сохранить те позиции, которые были ранее.
Если уход лидеров был вызван решением Луческу, то он полностью отвечает за происходящее. Если нет, то я не считаю румына виноватым во всём.
- О жалобах Луческу на судейство:
Я не склонен думать, что судьи из Москвы, Воронежа или Ярославля чем-то отличаются друг от друга. Всё зависит от конкретного человека, прописка роли не играет. В игре с "Амкаром" (0:1), безусловно, ошибки были, но я не знаю, совершались ли они с умыслом, как частенько было в 90-х. Не думаю, что "Зенит" сейчас в таком положении, что его начали "душить" судейством.
- О дальнейшей работе Луческу в "Зените":
Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести всё до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав "Зенита", который я видел, но в Европе клуб всё равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.
- О потенциальном сменщике Луческу:
Я думаю, что следующим наставником "Зенита" должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних.
- Об информации итальянских СМИ:
Дыма без огня никогда не бывает, но итальянская пресса не отличается от какой-либо другой: много домысливаний, фэйков и т.д., и это касается не только спорта. Учитывая результаты "Зенита", любой человек может предположить, что тренера могут сменить. Отсюда, как мне кажется, и информация итальянцев.
Я всегда говорил о том, что тренеру нужно дать время, и моя позиция не изменилась. Я склонен оценивать работу тренера, исходя из поставленных перед ним задач. Если с Луческу заключали контракт при одном составе, то сейчас совсем другой. После потери Халка любой бы тренер был вынужден вносить серьёзные изменения в команду. Румын пошёл на это, остался, после чего ушли и другие ведущие футболисты. В этих условиях было бы чудом для "Зенита" сохранить те позиции, которые были ранее.
Если уход лидеров был вызван решением Луческу, то он полностью отвечает за происходящее. Если нет, то я не считаю румына виноватым во всём.
- О жалобах Луческу на судейство:
Я не склонен думать, что судьи из Москвы, Воронежа или Ярославля чем-то отличаются друг от друга. Всё зависит от конкретного человека, прописка роли не играет. В игре с "Амкаром" (0:1), безусловно, ошибки были, но я не знаю, совершались ли они с умыслом, как частенько было в 90-х. Не думаю, что "Зенит" сейчас в таком положении, что его начали "душить" судейством.
- О дальнейшей работе Луческу в "Зените":
Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести всё до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав "Зенита", который я видел, но в Европе клуб всё равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.
- О потенциальном сменщике Луческу:
Я думаю, что следующим наставником "Зенита" должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних.
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