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Вячеслав Подберезкин: против "Сельты" нам нужно прессинговать, сыграть агрессивно
Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин высказался относительно завтрашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".
- Нам надо поагрессивней сыграть, особенно на чужой половине поля. У "Сельты" много пространства, много владения мячом. Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча, то будет нам в плюс. Главное - владеть преимуществом, играть ближе к игрокам, прессинговать.
- Последние матчи испанского чемпионата Сельта проиграла с общим счетом 0:6. Вы опасаетесь "Сельту" или воспринимаете ее как рядового соперника?
- Раз "Сельта" дошла до такой стадии турнира, значит у нас есть уважение к сопернику. Но мы будем смотреть на себя и готовимся показать свой футбол. Если мы его покажем, то результат будет положительным.
- Довольны ли Вы своей игрой в этом году и тем, какое количество времени проводите на поле?
- Я доволен, но не на 100 процентов. Хорошо, что есть игровая практика, стараюсь по максимуму помогать команде. Доволен, что играю, а своей игрой - не на сто процентов.
Rusfootball.info
- Нам надо поагрессивней сыграть, особенно на чужой половине поля. У "Сельты" много пространства, много владения мячом. Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча, то будет нам в плюс. Главное - владеть преимуществом, играть ближе к игрокам, прессинговать.
- Последние матчи испанского чемпионата Сельта проиграла с общим счетом 0:6. Вы опасаетесь "Сельту" или воспринимаете ее как рядового соперника?
- Раз "Сельта" дошла до такой стадии турнира, значит у нас есть уважение к сопернику. Но мы будем смотреть на себя и готовимся показать свой футбол. Если мы его покажем, то результат будет положительным.
- Довольны ли Вы своей игрой в этом году и тем, какое количество времени проводите на поле?
- Я доволен, но не на 100 процентов. Хорошо, что есть игровая практика, стараюсь по максимуму помогать команде. Доволен, что играю, а своей игрой - не на сто процентов.
Rusfootball.info
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