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Аитор Каранка может покинуть "Мидлсбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Аитор Каранка может лишиться своего поста после домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", утверждает The Mirror.

Руководство "речников" недовольно результатами команды под руководством испанского специалиста.
Теги: Мидлсбро
Сегодня, 17:34
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