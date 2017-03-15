Аитор Каранка может покинуть "Мидлсбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Аитор Каранка может лишиться своего поста после домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", утверждает The Mirror.



Руководство "речников" недовольно результатами команды под руководством испанского специалиста.