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Владислав Рыжков: было предложение от "Милана", но "Спартак" отклонил запрос

Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Рыжков рассказал о том, что во времена его выступления за "Спартак" им интересовался "Милан".

"Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль.

"Спартак" сразу отклонил запрос "Милана" и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было", – цитирует Рыжкова "Чемпионат".
Теги: Рыжков Спартак
Сегодня, 10:46
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№4 Написал: Нет (Сегодня, 11:42) #
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Кто это???
Регистрация: 21.04.2016
№3 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:42) #
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Сказки...
Регистрация: 26.05.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не переживай, ты играешь в Арсенале. Чуть хуже, чем Милан, но тоже ничего. joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (3)

scream

поэтому ты в 2010 году ушел в Шинник и понеслось хождение по пердиву )) и уже года 3 в Арсенале играешь ...
Регистрация: 9.09.2016
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