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Владислав Рыжков: было предложение от "Милана", но "Спартак" отклонил запрос
Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Рыжков рассказал о том, что во времена его выступления за "Спартак" им интересовался "Милан".
"Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль.
"Спартак" сразу отклонил запрос "Милана" и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было", – цитирует Рыжкова "Чемпионат".
"Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль.
"Спартак" сразу отклонил запрос "Милана" и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было", – цитирует Рыжкова "Чемпионат".
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