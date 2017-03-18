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Василий Столыпин: Прудников не подошёл "Оренбургу", что теперь с этим делать?

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слова нападающего "Анжи" Александра Прудникова, который после матча 20-го тура премьер-лиги "Анжи" - "Оренбург" (1:0) сказал, что его бывшая команда самая слабая в РФПЛ.

"Слабая ли команда "Оренбург" покажет результат, всё еще впереди. Почему Александр так говорит, нужно спрашивать у него. Я не считаю, что мы слабая команда. Да, есть ряд вопросов, над решением которых мы работаем. Прудников не подошёл "Оренбургу", что теперь делать с этим?

В ситуации с забитым голом, я считаю, что это ненормальное явление. Чтобы ни было между тобой и тренером, должно быть взаимоуважение: ты – спортсмен, он – тренер.

Если хочешь что-то доказать кому-то, нужно делать это на футбольном поле. Забил гол – молодец. Он был у нас в клубе. Мы брали его с хорошими намерениями. Такое отношение, на мой взгляд – это оскорбление клуба. Команде обидно, пропустили досадный гол", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
Теги: Оренбург Прудников
Сегодня, 11:47
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№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:23) #
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online

Цитата: garry topor
состав посмотри, откуда вы набираете, школы своей нет и не было, квадрат ссаный.

АХАХАХ! да ты прям знаток состава ЦСКА. БУГОГА! ты смешной клоун.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
прудников повёл себя по свински. гнать его пинком под зад. локо подберет. они всех бывших хрюнделей собирают. поэтоу сычёв-гондон и иуда-торбинский. не говоря уже про других таких же. клуб-приют для отбракованных поросей.

garry topor,
и кого же по твоему собирает ЦСКА скажи мне о дурик несссаный?

состав посмотри, откуда вы набираете, школы своей нет и не было, квадрат ссаный.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:59) #
  • -3
  •  (3)
online

прудников повёл себя по свински. гнать его пинком под зад. локо подберет. они всех бывших хрюнделей собирают. поэтоу сычёв-гондон и иуда-торбинский. не говоря уже про других таких же. клуб-приют для отбракованных поросей.

garry topor,
и кого же по твоему собирает ЦСКА скажи мне о дурик несссаный?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
в локо. только в локо. они всех бывших хрюнделей собирают. клуб-приют для отбракованных поросей.

Покажи свою команду, квадратноголовый. Покажи, кого собираете вы, умник ссаный.
Регистрация: 26.06.2008
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