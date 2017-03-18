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Василий Столыпин: Прудников не подошёл "Оренбургу", что теперь с этим делать?
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слова нападающего "Анжи" Александра Прудникова, который после матча 20-го тура премьер-лиги "Анжи" - "Оренбург" (1:0) сказал, что его бывшая команда самая слабая в РФПЛ.
"Слабая ли команда "Оренбург" покажет результат, всё еще впереди. Почему Александр так говорит, нужно спрашивать у него. Я не считаю, что мы слабая команда. Да, есть ряд вопросов, над решением которых мы работаем. Прудников не подошёл "Оренбургу", что теперь делать с этим?
В ситуации с забитым голом, я считаю, что это ненормальное явление. Чтобы ни было между тобой и тренером, должно быть взаимоуважение: ты – спортсмен, он – тренер.
Если хочешь что-то доказать кому-то, нужно делать это на футбольном поле. Забил гол – молодец. Он был у нас в клубе. Мы брали его с хорошими намерениями. Такое отношение, на мой взгляд – это оскорбление клуба. Команде обидно, пропустили досадный гол", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
"Слабая ли команда "Оренбург" покажет результат, всё еще впереди. Почему Александр так говорит, нужно спрашивать у него. Я не считаю, что мы слабая команда. Да, есть ряд вопросов, над решением которых мы работаем. Прудников не подошёл "Оренбургу", что теперь делать с этим?
В ситуации с забитым голом, я считаю, что это ненормальное явление. Чтобы ни было между тобой и тренером, должно быть взаимоуважение: ты – спортсмен, он – тренер.
Если хочешь что-то доказать кому-то, нужно делать это на футбольном поле. Забил гол – молодец. Он был у нас в клубе. Мы брали его с хорошими намерениями. Такое отношение, на мой взгляд – это оскорбление клуба. Команде обидно, пропустили досадный гол", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
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