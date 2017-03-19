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Райан Гиггз: в клубах АПЛ, выступавших в Лиге чемпионов, всего два игрока мирового класса

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз высказал свое мнение об уровне игроков в ведущих клубах АПЛ.

"Это ключевой фактор во всех выступлениях английских команд в Лиге чемпионов - былого качества и запаса мастерства просто нет.

Оно было еще совсем недавно - с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет. Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории.

Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне", - цитирует Гиггза "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
Теги: Гиггз
Сегодня, 01:56
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