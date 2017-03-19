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Гари Кэхилл: победы – единственное, что имеет значение для "Челси" на данном этапе

Защитник "Челси" Гари Кэхилл прокомментировал победу над "Сток Сити" (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии. 31-летний футболист забил победный гол в матче на 87-й минуте.

"Тренер говорил продолжать играть в наш футбол. Победы – единственное, что имеет значение на данном этапе.

В этом месяце у нас было всего два матча в чемпионате, и команда сумела добиться результата в обоих. Теперь можно расслабиться и посмотреть завтрашние игры. Наши соперники оказываются под давлением", — цитирует Кэхилла BBC Sport.
Теги: Челси Сток Сити
Сегодня, 09:50
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