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Андрей Синицын: не хочется говорить, что ничья с "Уфой" – это плохой результат (видео)
Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал безголевую ничью в матче своей команды против "Уфы".
– Второй матч подряд "Краснодар" начинает играть после 80-ой минуты.
– Просто мы хотим добиться результата, приходится рисковать, приходится более массированно идти в атаку. Назовем это "поджать соперника". Это смотрится более остро и насыщенно. Раньше это делать, наверное, неправильно. Потому что мы будем оголять зоны и пропускать контратаки. Все будут против нас обороняться и играть за счет контратак. Это – опасное оружие.
– "Краснодар" морально отошел от поражения от "Сельты"?
– Здесь, наверное, не сколько от поражения... В целом у команды насыщенный график, много игр. У нас были не только эмоциональные, но и физически затратные игры достаточно. Три матча подряд мы вообще заканчивали в меньшинстве, у нас много травмированных, плюс еще и удаления. Это все дополнительная нагрузка на игроков. Поэтому, да, наверное, это влияет.
– Пауза на игры сборных пойдет на пользу клубу?
– Да. У нас много травм в команде, в первую очередь. Пауза даст нам необходимое время, чтобы ребята восстановились и набрали кондиции. Мы, прежде всего, восстановимся эмоционально.
– Три подряд матча играете с первых минут. Каково было вставать в ворота после долгого перерыва?
– После продолжительного времени без игровой практики в официальных матчах было немного тревожно. Назовем это даже не "тревогой", а "волнением". После первых мгновений матча ты вливаешься и входишь в ритм игры. Становится легче, и ты забываешь обо всем.
– Эта ничья сильно осложнила турнирные задачи "Краснодара"?
– При такой плотности – да. Надо побеждать и обезопасить себя от группы преследователей. Но... За счет такого плотного графика не хочется говорить, что ничья – это такой плохой результат. Надо было реализовывать свои моменты, но не удалось.
– "Краснодар" сегодня потерял два очка все-таки?
– Я думаю, что да. У нас было больше острых моментов. В двух моментах можно было точно забивать.
– Тренер сказал, что доволен вашей игрой. Вы сами довольны?
– Мне приятна такая оценка. Не пропустил – уже хорошо, но есть, к чему стремиться, прибавлять куда. Будем работать.
– Ваш коллега, Александр Беленов, стал сегодня серьезной проблемой для "Краснодара"?
– Как сказать... Он нивелировал наши моменты, заставил понервничать. Забей мы раньше, игра для нас была бы более раскрытой.
Источник: www.rusfootball.info
– Второй матч подряд "Краснодар" начинает играть после 80-ой минуты.
– Просто мы хотим добиться результата, приходится рисковать, приходится более массированно идти в атаку. Назовем это "поджать соперника". Это смотрится более остро и насыщенно. Раньше это делать, наверное, неправильно. Потому что мы будем оголять зоны и пропускать контратаки. Все будут против нас обороняться и играть за счет контратак. Это – опасное оружие.
– "Краснодар" морально отошел от поражения от "Сельты"?
– Здесь, наверное, не сколько от поражения... В целом у команды насыщенный график, много игр. У нас были не только эмоциональные, но и физически затратные игры достаточно. Три матча подряд мы вообще заканчивали в меньшинстве, у нас много травмированных, плюс еще и удаления. Это все дополнительная нагрузка на игроков. Поэтому, да, наверное, это влияет.
– Пауза на игры сборных пойдет на пользу клубу?
– Да. У нас много травм в команде, в первую очередь. Пауза даст нам необходимое время, чтобы ребята восстановились и набрали кондиции. Мы, прежде всего, восстановимся эмоционально.
– Три подряд матча играете с первых минут. Каково было вставать в ворота после долгого перерыва?
– После продолжительного времени без игровой практики в официальных матчах было немного тревожно. Назовем это даже не "тревогой", а "волнением". После первых мгновений матча ты вливаешься и входишь в ритм игры. Становится легче, и ты забываешь обо всем.
– Эта ничья сильно осложнила турнирные задачи "Краснодара"?
– При такой плотности – да. Надо побеждать и обезопасить себя от группы преследователей. Но... За счет такого плотного графика не хочется говорить, что ничья – это такой плохой результат. Надо было реализовывать свои моменты, но не удалось.
– "Краснодар" сегодня потерял два очка все-таки?
– Я думаю, что да. У нас было больше острых моментов. В двух моментах можно было точно забивать.
– Тренер сказал, что доволен вашей игрой. Вы сами довольны?
– Мне приятна такая оценка. Не пропустил – уже хорошо, но есть, к чему стремиться, прибавлять куда. Будем работать.
– Ваш коллега, Александр Беленов, стал сегодня серьезной проблемой для "Краснодара"?
– Как сказать... Он нивелировал наши моменты, заставил понервничать. Забей мы раньше, игра для нас была бы более раскрытой.
Источник: www.rusfootball.info
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