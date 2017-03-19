Андрей Синицын: не хочется говорить, что ничья с "Уфой" – это плохой результат (видео)

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал безголевую ничью в матче своей команды против "Уфы".







– Второй матч подряд "Краснодар" начинает играть после 80-ой минуты.

– Просто мы хотим добиться результата, приходится рисковать, приходится более массированно идти в атаку. Назовем это "поджать соперника". Это смотрится более остро и насыщенно. Раньше это делать, наверное, неправильно. Потому что мы будем оголять зоны и пропускать контратаки. Все будут против нас обороняться и играть за счет контратак. Это – опасное оружие.



– "Краснодар" морально отошел от поражения от "Сельты"?

– Здесь, наверное, не сколько от поражения... В целом у команды насыщенный график, много игр. У нас были не только эмоциональные, но и физически затратные игры достаточно. Три матча подряд мы вообще заканчивали в меньшинстве, у нас много травмированных, плюс еще и удаления. Это все дополнительная нагрузка на игроков. Поэтому, да, наверное, это влияет.



– Пауза на игры сборных пойдет на пользу клубу?

– Да. У нас много травм в команде, в первую очередь. Пауза даст нам необходимое время, чтобы ребята восстановились и набрали кондиции. Мы, прежде всего, восстановимся эмоционально.



– Три подряд матча играете с первых минут. Каково было вставать в ворота после долгого перерыва?

– После продолжительного времени без игровой практики в официальных матчах было немного тревожно. Назовем это даже не "тревогой", а "волнением". После первых мгновений матча ты вливаешься и входишь в ритм игры. Становится легче, и ты забываешь обо всем.



– Эта ничья сильно осложнила турнирные задачи "Краснодара"?

– При такой плотности – да. Надо побеждать и обезопасить себя от группы преследователей. Но... За счет такого плотного графика не хочется говорить, что ничья – это такой плохой результат. Надо было реализовывать свои моменты, но не удалось.



– "Краснодар" сегодня потерял два очка все-таки?

– Я думаю, что да. У нас было больше острых моментов. В двух моментах можно было точно забивать.



– Тренер сказал, что доволен вашей игрой. Вы сами довольны?

– Мне приятна такая оценка. Не пропустил – уже хорошо, но есть, к чему стремиться, прибавлять куда. Будем работать.



– Ваш коллега, Александр Беленов, стал сегодня серьезной проблемой для "Краснодара"?

– Как сказать... Он нивелировал наши моменты, заставил понервничать. Забей мы раньше, игра для нас была бы более раскрытой.



Источник: www.rusfootball.info