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Марк Вильмотс стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавил команду Кот-д'Ивуара, информирует официальный сайт ивуарийской федерации футбола.

О том, на какой срок заключён контракт с 48-летним специалистом, не сообщается. Также неизвестно, будет ли Вильмотс руководить сборной Кот-д?Ивуара в ближайших товарищеских матчах с командами России (24 марта) и Сенегала (27 марта).
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 18:48
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№1 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 20:00) #
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Регистрация: 21.03.2017
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