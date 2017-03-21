Марк Вильмотс стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавил команду Кот-д'Ивуара, информирует официальный сайт ивуарийской федерации футбола.



О том, на какой срок заключён контракт с 48-летним специалистом, не сообщается. Также неизвестно, будет ли Вильмотс руководить сборной Кот-д?Ивуара в ближайших товарищеских матчах с командами России (24 марта) и Сенегала (27 марта).