Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Газон на "Арене-Химки" могут заменить на искусственный

Естественный газон на стадионе "Арена-Химки" может быть заменен на искусственный, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Наша команда "Химки" переедет и будет играть на "Арене-Химки", стадион не будет простаивать. Сейчас мы будем думать, что делать с травой, либо оставлять натуральный газон, либо менять его на искусственный.

Смена покрытия повысит загрузку объекта, там же будет заниматься ДЮСШ Химки. Стадион принадлежит Московской области", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Теги: Химки
Сегодня, 11:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.