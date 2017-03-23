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Андрей Лунев: главное в жизни - футбол, хотя жена, может быть, обидится

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о своей адаптации в стане сине-бело-голубых.

- Вы быстро освоились в "Зените"? Дзюба над вами шутит?

– Да, я уже освоился. В принципе, нигде у меня не возникало проблем с адаптацией. Во всех командах люди футбольные, к ним быстро привыкаешь. А с Дзюбой у нас взаимные шутки, тут все обоюдно.

Я пока живу в гостинице. Так что, кроме базы и стадиона, мало что видел. Немного потеплеет – будем осваивать новые места.

- Что для вас главное в жизни?

– Футбол! Жена, может быть, обидится, но она это знает. Ха-ха! – цитирует Лунева официальный сайт "Зенита".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 15:22
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