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Андрей Червиченко: по "Зениту" бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает упущением отсутствие в "Зените" собственных воспитанников.
"По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с "Арсеналом". У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник - 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные - либо пришлые россияне, либо легионеры.
Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же "Спартаке" молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же - как отрезало", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
"По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с "Арсеналом". У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник - 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные - либо пришлые россияне, либо легионеры.
Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же "Спартаке" молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же - как отрезало", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
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