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Андрей Червиченко: по "Зениту" бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает упущением отсутствие в "Зените" собственных воспитанников.

"По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с "Арсеналом". У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник - 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные - либо пришлые россияне, либо легионеры.

Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же "Спартаке" молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же - как отрезало", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
Теги: Червиченко Зенит
Сегодня, 15:51
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(1)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:59) #
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online

Андрей свет Владимирович как всегда зрит в корень.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: D-link (Сегодня, 15:56) #
  • -4
  •  (4)
online

Они сами еще при первом пришествии Мудка развалили систему подготовки молодых - понимая, что им со Спартаком, Локо - и даже ЦСКА - не соревноваться. Вот что по ним, и по всей стране бьет


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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