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Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Эрик Бейи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Кот-д'Ивуара Эрик Бейи на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной России ответил на вопросы журналистов.
- Кого знаете из сборной России? Можете выделить кого-то персонально?
- Мы знаем, что в этой команде играют не только футболисты ЦСКА, в сборной России играют футболисты разных клубов. Мы будем готовы, настроены показать хорошую игру. Мы покажем всё, на что способны. Нам нужно доказать, что мы одна из сильнейших сборных.
– Готовы ли вы стать для вашей сборной лидером, новым Дидье Дрогба?
– Я благодарен вам, что вы меня так считаете, однако я это еще должен доказать.
Rusfootball.info
- Кого знаете из сборной России? Можете выделить кого-то персонально?
- Мы знаем, что в этой команде играют не только футболисты ЦСКА, в сборной России играют футболисты разных клубов. Мы будем готовы, настроены показать хорошую игру. Мы покажем всё, на что способны. Нам нужно доказать, что мы одна из сильнейших сборных.
– Готовы ли вы стать для вашей сборной лидером, новым Дидье Дрогба?
– Я благодарен вам, что вы меня так считаете, однако я это еще должен доказать.
Rusfootball.info
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