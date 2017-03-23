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Эрик Бейи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов

Эрик Бейи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Кот-д'Ивуара Эрик Бейи на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной России ответил на вопросы журналистов.

- Кого знаете из сборной России? Можете выделить кого-то персонально?

- Мы знаем, что в этой команде играют не только футболисты ЦСКА, в сборной России играют футболисты разных клубов. Мы будем готовы, настроены показать хорошую игру. Мы покажем всё, на что способны. Нам нужно доказать, что мы одна из сильнейших сборных.

– Готовы ли вы стать для вашей сборной лидером, новым Дидье Дрогба?

– Я благодарен вам, что вы меня так считаете, однако я это еще должен доказать.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 19:00
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