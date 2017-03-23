Ибраим Камара: попросили убрать алкоголь в отеле из номеров игроков из-за финансирования

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Россией.



- Почему вы попросили отель убрать алкогольные напитки и ограничить телефонную связь в номерах футболистов?



- Это больше связано с финансированием. Игроки являются профессионалами, выступают в больших командах. Знают, как подготовиться к встрече. Это вопрос скорее финансов, а не дисциплины.



– Спрашивали ли вы у Эбуэ Куасси о России?



– Это надо у игроков спрашивать. На самом деле, мы говорили с ним об этом, но сейчас можно узнать о любой команде. Эбуэ – наше будущее.



Rusfootball.info