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Ибраим Камара: попросили убрать алкоголь в отеле из номеров игроков из-за финансирования

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Россией.

- Почему вы попросили отель убрать алкогольные напитки и ограничить телефонную связь в номерах футболистов?

- Это больше связано с финансированием. Игроки являются профессионалами, выступают в больших командах. Знают, как подготовиться к встрече. Это вопрос скорее финансов, а не дисциплины.

– Спрашивали ли вы у Эбуэ Куасси о России?

– Это надо у игроков спрашивать. На самом деле, мы говорили с ним об этом, но сейчас можно узнать о любой команде. Эбуэ – наше будущее.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 19:11
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