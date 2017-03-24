Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Самедов: свист? Если мы так играем, значит этого заслуживаем (видео)

Футболист сборной России Александр Самедов после поражения от Кот-д’Ивуара (0:2) признал, что команда заслужила обструкцию трибун, но затруднился назвать причину неудачи, передаёт корреспондент Rusfootball.info



– Заслужила ли сборная такого результата?

– Если проиграли, значит заслужили.

– В чём причина такого результата?

– Сложно сейчас говорить, надо проанализировать. Многие вещи не получались. Может, времени не хватает, не знаю. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают.

– Можно ли ожидать другой игры в матче с Бельгией?

– Хочется верить. У нас есть 4 дня, постараемся сделать всё, что в наших силах.

– Как отреагировали на свист трибун?

– Если мы так играем на футбольном поле, значит этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать...

– В чём соперник превзошёл вас?

– Они были быстрее, здорово исполнили эти 2 момента.
Теги: Самедов Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара Rвидео
Сегодня, 21:50
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
online

Ну Самедов хоть понял в чем причина. Это уже половина дела. А знаешь Александр, чего реально не хватает? Авторитета. Чтобы хвосты крутил на поле односборникам, тогда и ошибок будет меньше и от каждого касания падать перестанут. Вот ивуариец не упал сегодня от касания Кутепова, дошел до штрафной и забил гол. Может бы кто -то взял на себя обязанности капитана на поле? А то Акинфеев с этим явно не справляется.
Регистрация: 29.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.