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Александр Самедов: свист? Если мы так играем, значит этого заслуживаем (видео)
Футболист сборной России Александр Самедов после поражения от Кот-д’Ивуара (0:2) признал, что команда заслужила обструкцию трибун, но затруднился назвать причину неудачи, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Заслужила ли сборная такого результата?
– Если проиграли, значит заслужили.
– В чём причина такого результата?
– Сложно сейчас говорить, надо проанализировать. Многие вещи не получались. Может, времени не хватает, не знаю. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают.
– Можно ли ожидать другой игры в матче с Бельгией?
– Хочется верить. У нас есть 4 дня, постараемся сделать всё, что в наших силах.
– Как отреагировали на свист трибун?
– Если мы так играем на футбольном поле, значит этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать...
– В чём соперник превзошёл вас?
– Они были быстрее, здорово исполнили эти 2 момента.
– Заслужила ли сборная такого результата?
– Если проиграли, значит заслужили.
– В чём причина такого результата?
– Сложно сейчас говорить, надо проанализировать. Многие вещи не получались. Может, времени не хватает, не знаю. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают.
– Можно ли ожидать другой игры в матче с Бельгией?
– Хочется верить. У нас есть 4 дня, постараемся сделать всё, что в наших силах.
– Как отреагировали на свист трибун?
– Если мы так играем на футбольном поле, значит этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать...
– В чём соперник превзошёл вас?
– Они были быстрее, здорово исполнили эти 2 момента.
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