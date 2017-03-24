Александр Самедов: свист? Если мы так играем, значит этого заслуживаем (видео)





Футболист сборной России Александр Самедов после поражения от Кот-д’Ивуара (0:2) признал, что команда заслужила обструкцию трибун, но затруднился назвать причину неудачи, передаёт корреспондент– Если проиграли, значит заслужили.– Сложно сейчас говорить, надо проанализировать. Многие вещи не получались. Может, времени не хватает, не знаю. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают.– Хочется верить. У нас есть 4 дня, постараемся сделать всё, что в наших силах.– Если мы так играем на футбольном поле, значит этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать...– Они были быстрее, здорово исполнили эти 2 момента.