Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео)

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после заключительной краснодарской тренировки национальной команды рассказал, каким ошибкам было уделено внимание на разборе матча с Кот-д’Ивуаром и оптимистично высказался относительно предстоящей игры против Бельгии, передаёт– Настроение, конечно, не такое хорошее. Разобрали игру, поняли ошибки, игра забыта. Настроены готовиться к следующей игре.– Были индивидуальные ошибки. Мы сыграли в целом хороший матч, но из-за этих ошибок случилось поражение.– Была восстановительная тренировка, она прошла хорошо. Никаких проблем.– Много игроков выступают в топовых чемпионатах, выделять можно много кого. Сейчас все знают, что Бельгия – очень сильная команда. Будем готовиться, думаю, будет хороший матч, который всем понравится.– Нет, какие могут быть опасения? Это обычная ситуация, не было никакого сюрприза. Все игроки прошли, нет никаких опасений...– 2-3 человек проверяют после игры, а так с юношеской сборной всегда вся команда проходила допинг-контроль.– Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но, думаю, сейчас команда освоилась. Прибавим во всём, будем прибавлять с каждой игрой, лучше понимать друг друга. Думаю, всем болельщикам, всей стране понравится матч с Бельгией, – заявил Оздоев.