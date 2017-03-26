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Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео)
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Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео)
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после заключительной краснодарской тренировки национальной команды рассказал, каким ошибкам было уделено внимание на разборе матча с Кот-д’Ивуаром и оптимистично высказался относительно предстоящей игры против Бельгии, передаёт Rusfootball.info.
– Удалось ли оставить позади игру с ивуарийцами, какие выводы были сделаны, какое настроение в команде?
– Настроение, конечно, не такое хорошее. Разобрали игру, поняли ошибки, игра забыта. Настроены готовиться к следующей игре.
– В чем основные ошибки были по разбору?
– Были индивидуальные ошибки. Мы сыграли в целом хороший матч, но из-за этих ошибок случилось поражение.
– Как прошла тренировка в таких не совсем южных погодных условиях?
– Была восстановительная тренировка, она прошла хорошо. Никаких проблем.
– Что знаете о Бельгии и её игроках?
– Много игроков выступают в топовых чемпионатах, выделять можно много кого. Сейчас все знают, что Бельгия – очень сильная команда. Будем готовиться, думаю, будет хороший матч, который всем понравится.
– Насколько внезапен был вчерашний полный допинг-контроль, много ли времени это заняло, вызвал ли он какие-то опасения?
– Нет, какие могут быть опасения? Это обычная ситуация, не было никакого сюрприза. Все игроки прошли, нет никаких опасений...
– Просто обычно не всех проверяют, а 2-3 человек...
– 2-3 человек проверяют после игры, а так с юношеской сборной всегда вся команда проходила допинг-контроль.
– В чём сборная России сможет прибавить против бельгийцев?
– Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но, думаю, сейчас команда освоилась. Прибавим во всём, будем прибавлять с каждой игрой, лучше понимать друг друга. Думаю, всем болельщикам, всей стране понравится матч с Бельгией, – заявил Оздоев.
– Удалось ли оставить позади игру с ивуарийцами, какие выводы были сделаны, какое настроение в команде?
– Настроение, конечно, не такое хорошее. Разобрали игру, поняли ошибки, игра забыта. Настроены готовиться к следующей игре.
– В чем основные ошибки были по разбору?
– Были индивидуальные ошибки. Мы сыграли в целом хороший матч, но из-за этих ошибок случилось поражение.
– Как прошла тренировка в таких не совсем южных погодных условиях?
– Была восстановительная тренировка, она прошла хорошо. Никаких проблем.
– Что знаете о Бельгии и её игроках?
– Много игроков выступают в топовых чемпионатах, выделять можно много кого. Сейчас все знают, что Бельгия – очень сильная команда. Будем готовиться, думаю, будет хороший матч, который всем понравится.
– Насколько внезапен был вчерашний полный допинг-контроль, много ли времени это заняло, вызвал ли он какие-то опасения?
– Нет, какие могут быть опасения? Это обычная ситуация, не было никакого сюрприза. Все игроки прошли, нет никаких опасений...
– Просто обычно не всех проверяют, а 2-3 человек...
– 2-3 человек проверяют после игры, а так с юношеской сборной всегда вся команда проходила допинг-контроль.
– В чём сборная России сможет прибавить против бельгийцев?
– Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но, думаю, сейчас команда освоилась. Прибавим во всём, будем прибавлять с каждой игрой, лучше понимать друг друга. Думаю, всем болельщикам, всей стране понравится матч с Бельгией, – заявил Оздоев.
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