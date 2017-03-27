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Болельщиков сборной Бельгии встретят ангелы и подарят подушки в виде облаков

Клуб болельщиков сборной России RUSSIA UNITES решил примкнуть к акциям Gentlefan, продвигающим идею гостеприимства для футбольных гостей из других стран.

В день матча Россия - Бельгия на стадионе "Юность" в Сочи состоится товарищеская игра между болельщиками России и Бельгии, организованная RUSSIA UNITES совместно с общественным движением "Россия любит футбол!", фан-посольством России при поддержке Российского футбольного союза.

Фанатов из Европы ждёт тёплый приём на арене "Фишт" - их встретят девушки из волонтёрского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов. Как известно, прозвище бельгийских болельщиков – "красно-чёрные дьяволы". Девушки в белой одежде и крыльях вручат гостям подушки в форме облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome", передает "Спортдиалог". На матче ожидается до 100 бельгийских болельщиков.

Напомним, что впервые акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону, когда местные болельщики подарили фанатам "Манчестер Юнайтед" теплые пледы.
Сегодня, 12:31
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№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:05) #
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online

а пледы не подарят? может сразу каждому по шубе соболиной? И в жопу каждого поцеловать. Мол смотрите какие мы радушные.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:58) #
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online

Фу, блеать - лизоскотство.

И пледы надо было подарить со спорами сибирской язвы. Они поймут - это все в их традиции.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:51) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoDon22
Решено также, что сборная любезно сдаст игру со счетом 0:3.

такой счет будет, даже если они будут БИТЬСЯ ЗА РОДИНУ
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Решено также, что сборная любезно сдаст игру со счетом 0:3.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лизоблюдки, дырки им еще вылежите. Тьфу, мерзко это все
Регистрация: 5.10.2011
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:38) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну и к чему вся эта показуха? Чем больше смотришь на этот показной маразм,тем чаще вспоминаешь министра иностранных дел Лаврова с его незыбываемой фразой-"Дебилы .бля.ь!" imp
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
пусть еще отсосут им... что-то стали перебарщивать со мнимыми гостеприимствами...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 12:32) #
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  •  (3)
online

зачем это жополизство??
Регистрация: 8.01.2017
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