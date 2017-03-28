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Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко принял участие в церемонии открытия стадиона "Фишт" в Сочи.

- Сегодня большой знаменательный день. Это стадион, который подарил нам прекрасную церемонию открытия зимних олимпийских игр, закрытие, параллимпийские игры, здесь состоялось чествование блистательной победы на олимпийских играх. У нас в стране, на юге России в этом замечательном парке появляется современный футбольный стадион.

Очень рад, что открывается матчем сборной с сильной командой, одним из лидеров мирового футбола. Надеюсь, что мы будем этот стадион использовать, доведем его до ума. Хочу поблагодарить край, строителей, болельщиков, которые пришли поддержать сборную, - сказал Мутко.

Rusfootball.info
Теги: Мутко
Сегодня, 18:53
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(1)
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 19:50) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какй нах лидер мирового футбола мутный? Путин, убери из спорта этого урода, хватит позорить нас всему спорт миру.
Регистрация: 5.10.2011
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