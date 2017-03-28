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18:53
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
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Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко принял участие в церемонии открытия стадиона "Фишт" в Сочи.
- Сегодня большой знаменательный день. Это стадион, который подарил нам прекрасную церемонию открытия зимних олимпийских игр, закрытие, параллимпийские игры, здесь состоялось чествование блистательной победы на олимпийских играх. У нас в стране, на юге России в этом замечательном парке появляется современный футбольный стадион.
Очень рад, что открывается матчем сборной с сильной командой, одним из лидеров мирового футбола. Надеюсь, что мы будем этот стадион использовать, доведем его до ума. Хочу поблагодарить край, строителей, болельщиков, которые пришли поддержать сборную, - сказал Мутко.
Rusfootball.info
- Сегодня большой знаменательный день. Это стадион, который подарил нам прекрасную церемонию открытия зимних олимпийских игр, закрытие, параллимпийские игры, здесь состоялось чествование блистательной победы на олимпийских играх. У нас в стране, на юге России в этом замечательном парке появляется современный футбольный стадион.
Очень рад, что открывается матчем сборной с сильной командой, одним из лидеров мирового футбола. Надеюсь, что мы будем этот стадион использовать, доведем его до ума. Хочу поблагодарить край, строителей, болельщиков, которые пришли поддержать сборную, - сказал Мутко.
Rusfootball.info
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