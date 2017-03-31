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Black Star: возможно, новый клуб назовем "Москвой"
Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов прокомментировал возможность создания нового футбольного клуб в Москве.
"Во-первых, для меня и нашего партнера Вальтера футбольная тематика близка, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы наблюдаем за футболом во всем мире и видим технологии и инструменты, которые позволяют делать его более интересным. В-третьих, футбол – это самый зрелищный вид спорта в мире.
Мне бы хотелось, чтобы название было Black Star. Но мы живем в Москве, а одноименного клуба в городе нет, поэтому, возможно, назовемся "Москвой". Для этого необходимо сотрудничать с мэрией. Будем смотреть, готова ли она к этому", – приводит слова Курьянова Lenta.ru.
Напомним, основателем и владельцем продюсерской компании Black Star является поп-исполнитель Тимати.
"Во-первых, для меня и нашего партнера Вальтера футбольная тематика близка, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы наблюдаем за футболом во всем мире и видим технологии и инструменты, которые позволяют делать его более интересным. В-третьих, футбол – это самый зрелищный вид спорта в мире.
Мне бы хотелось, чтобы название было Black Star. Но мы живем в Москве, а одноименного клуба в городе нет, поэтому, возможно, назовемся "Москвой". Для этого необходимо сотрудничать с мэрией. Будем смотреть, готова ли она к этому", – приводит слова Курьянова Lenta.ru.
Напомним, основателем и владельцем продюсерской компании Black Star является поп-исполнитель Тимати.
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