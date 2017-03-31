Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Black Star: возможно, новый клуб назовем "Москвой"

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов прокомментировал возможность создания нового футбольного клуб в Москве.

"Во-первых, для меня и нашего партнера Вальтера футбольная тематика близка, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы наблюдаем за футболом во всем мире и видим технологии и инструменты, которые позволяют делать его более интересным. В-третьих, футбол – это самый зрелищный вид спорта в мире.

Мне бы хотелось, чтобы название было Black Star. Но мы живем в Москве, а одноименного клуба в городе нет, поэтому, возможно, назовемся "Москвой". Для этого необходимо сотрудничать с мэрией. Будем смотреть, готова ли она к этому", – приводит слова Курьянова Lenta.ru.

Напомним, основателем и владельцем продюсерской компании Black Star является поп-исполнитель Тимати.
Сегодня, 11:55
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
надо что то типа мафиозного рэпчатого... типа выход в два ноль, игроки перепссовываются читают рэп. качают. когда промахиваются, пуля в лоб...
татутхи... много татух, чтоб прям на бутсы переходили


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как назовешь корабль-так он и поплывет.....Вы еще спортивным директором Белоуса назначьте для полноты картины.....
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Нет (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (1)

Бред и пиар.
Регистрация: 21.04.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Оригинально.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (5)

Black Star - в переводе означает чернож......звезда
Регистрация: 10.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.