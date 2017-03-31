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Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на предматчевом брифинге рассказал о встрече с "Рубином", состоянии сборников и футболистах, которые не сыграют в Казани.

— Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми? Кто точно не сыграет с «Рубином»?

Жирков вернулся из сборной с проблемой, сейчас даже не работает в общей группе. Естественно, не будет принимать участия в игре с «Рубином». Все остальные вернулись в нормальном состоянии. Раньше приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Нету и Жулиано проводят сегодня первую тренировку в общей группе.

Конечно, всегда есть определенные проблемы после игр сборных — все-таки это перерыв почти две недели. Игроки возвращаются из другой обстановки, с другими принципами из своих сборных, и это нормально. Нужно приводить их к общему знаменателю. После возвращения из сборных мы всегда, и сейчас в том числе, проводим теоретические занятия, чтобы вернуть футболистов к нашим принципам игры. Есть еще проблемы с Шатовым — он тренировался, потом лечился, сегодня опять вернулся в общую группу. Остальные все здоровы и готовятся к матчу.

— Что с Дзюбой? Что у него за проблемы с коленом?

— Это старая проблема, старая травма, которая иногда дает о себе знать. Ему нужно немного больше времени на восстановление. Надеюсь, что он решит эту проблему летом, когда будет перерыв. Много игроков со старыми проблемами в этом году — тот же Дзюба, и Шатов, и Анюков, и Смольников, и Жирков. Это все игроки со старыми проблемами, которые порой о себе дают знать. Это не связано с игрой или какими-то моментами тренировок.

— Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?

— Надеюсь, что когда это произойдет, клуб это объявит. Пока официальных заявлений не было.

— Несколько слов о сопернике. Каков сейчас «Рубин»?

— Команда с большими претензиями. В начале чемпионата этот клуб сделал больше всего инвестиций, чтобы собрать команду, которая должна была биться за путевку в Лигу чемпионов. Хороший тренер был приглашен, хорошие игроки. Физически крепкая команда с опытными футболистами в составе. У них есть свой стиль, они играют в атакующий футбол. Непростая игра, как и все остальные, которые у нас остаются.

Будем надеяться, что поле и погодные условия позволят продемонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы команда выглядела хотя бы на уровне игры с «Арсеналом». Много было разговоров после этой игры, счет должен был быть 6:0 или 7:0, и тогда бы ничего не было сказано после матча. Мы имели преимущество во владении мячом, как было и в матчах с «Амкаром» и ЦСКА.

Мы создаем очень много голевых моментов, заставляем соперника обороняться в своей штрафной площадке и совершать много фолов. К сожалению, пока не забиваем и не реализовываем те моменты, которые создаем при том преимуществе, которое у нас есть в матчах с любым соперником в чемпионате России.

— Вы определились с голкипером на матч?

— Я знаю, кто сыграет в воротах. Пока не хотелось бы об этом говорить.

— Александр Кержаков отсутствует в общей группе. Почему?

— У него респираторное заболевание, он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя хочу отметить, что он хорошо вышел на замену в матче с «Арсеналом», за 15 минут создал три голевых момента. Сейчас перед тренировкой сказал ему, что хочу, чтобы он быстрее восстановился и начал работать в общей группе. Хочу отметить его большую помощь как на футбольном поле, так и вне его.

— Позвольте относительно Дзюбы — вы сказали, что летом у него будет много свободного времени, но летом пройдет Кубок Конфедераций.

— Он должен решить проблему, чтобы потом не было так, что он три дня тренируется, потом восстанавливается, в сборную не едет. Это самое главное. Нужно, чтобы он нашел время и решил проблему. От этого выиграет и «Зенит», и сборная. Ему нужен период восстановления, чтобы решить проблему. То, что он не тренируется каждый день, естественно, влияет на его функциональное состояние.

— Вновь игру обслужит судья из Московской области. Как вы можете это прокомментировать?

— Уже больше не хочу комментировать, честно говоря. Есть много аргументов, которые я уже называл, а ничего нового я вам не скажу. То же самое было на Украине — 75% выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В Петербурге я обещаю, что очки не будут потеряны. Проблемы другого характера, которые вы знаете, возникают на выезде. Хотя лучше бы москвичи судили нас дома, пожалуйста, судите нас. Но они, к сожалению, наоборот все делают.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:41
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13
(5)
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:28) #
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online

Плачь, ромала - плачь......
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Батька (Сегодня, 13:15) #
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online

В Петербурге я обещаю, что очки не будут потеряны.

Анжи, Урал, Терек, Краснодар )) ну ну посмотрим !
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (4)
online

да пошел ты. Достал уже про этих судей. В коррумпированной стране по - другому не будет.
Регистрация: 3.04.2013
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (5)

кто б говорил sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:03) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок для срача


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: mustang (Сегодня, 13:00) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
соплеску уже и пенальти не помогают
Регистрация: 23.12.2015
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:57) #
  • +12
  •  (14)

Дайте Орлову свисток - пусть судит выездные.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (7)
online

Romella,

"рыбак - рыбака." .. или "рыба гниет с головы"... или "скажи кто твой руководитель и я скажу какие у него подчиненные". Клуб подбирает себе клоунов под политику клубную... вот от них гнильем и попахивает... и не только потому-что родом из болот. Стыдоба
Регистрация: 25.02.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:53) #
  • +8
  •  (12)

восьмую пенку выплакивает плаческу
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: перевод (Сегодня, 12:53) #
  • +4
  •  (6)

Да,не простой матч ,как для хозяев,так и для гостей,проиграть что одной,что другой команде ближе к катастрофе.
Регистрация: 21.10.2016
№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 12:49) #
  • +4
  •  (14)
online

Тренеры в Питере меняются регулярно, а НЫТЬЕ не прекращается... Глядя на них и "великий" симулянт Дзюба слюной брызжет, что его роняют лилипуты, пробегая между ног. Даже стыдно читать подобные посылы от адм. ресурсных, которых арбитры во всех матчах с конкурентами на Петровском внаглую тянули за уши к победе, удаляя игроков по надуманным основаниям и ставя пенальти.... Вспомните только игру с "Ростовом" в первом круге... А что же тогда делать тем же ростовчанам или пермякам, которых постоянно засуживают питерские и московские, как Безбородов в матче со "Спартаком" (с двумя удалениями донских мужиков) в Москве ? Позорники
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:49) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
грёбанный женоподобный плакса..и команду такую же подобрал smile
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Дело то не в московских арбитрах, а в дагестанских москвичах, которых напокупал Зенит.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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