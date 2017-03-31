Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на предматчевом брифинге рассказал о встрече с "Рубином", состоянии сборников и футболистах, которые не сыграют в Казани.
— Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми? Кто точно не сыграет с «Рубином»?
— Жирков вернулся из сборной с проблемой, сейчас даже не работает в общей группе. Естественно, не будет принимать участия в игре с «Рубином». Все остальные вернулись в нормальном состоянии. Раньше приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Нету и Жулиано проводят сегодня первую тренировку в общей группе.
Конечно, всегда есть определенные проблемы после игр сборных — все-таки это перерыв почти две недели. Игроки возвращаются из другой обстановки, с другими принципами из своих сборных, и это нормально. Нужно приводить их к общему знаменателю. После возвращения из сборных мы всегда, и сейчас в том числе, проводим теоретические занятия, чтобы вернуть футболистов к нашим принципам игры. Есть еще проблемы с Шатовым — он тренировался, потом лечился, сегодня опять вернулся в общую группу. Остальные все здоровы и готовятся к матчу.
— Что с Дзюбой? Что у него за проблемы с коленом?
— Это старая проблема, старая травма, которая иногда дает о себе знать. Ему нужно немного больше времени на восстановление. Надеюсь, что он решит эту проблему летом, когда будет перерыв. Много игроков со старыми проблемами в этом году — тот же Дзюба, и Шатов, и Анюков, и Смольников, и Жирков. Это все игроки со старыми проблемами, которые порой о себе дают знать. Это не связано с игрой или какими-то моментами тренировок.
— Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?
— Надеюсь, что когда это произойдет, клуб это объявит. Пока официальных заявлений не было.
— Несколько слов о сопернике. Каков сейчас «Рубин»?
— Команда с большими претензиями. В начале чемпионата этот клуб сделал больше всего инвестиций, чтобы собрать команду, которая должна была биться за путевку в Лигу чемпионов. Хороший тренер был приглашен, хорошие игроки. Физически крепкая команда с опытными футболистами в составе. У них есть свой стиль, они играют в атакующий футбол. Непростая игра, как и все остальные, которые у нас остаются.
Будем надеяться, что поле и погодные условия позволят продемонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы команда выглядела хотя бы на уровне игры с «Арсеналом». Много было разговоров после этой игры, счет должен был быть 6:0 или 7:0, и тогда бы ничего не было сказано после матча. Мы имели преимущество во владении мячом, как было и в матчах с «Амкаром» и ЦСКА.
Мы создаем очень много голевых моментов, заставляем соперника обороняться в своей штрафной площадке и совершать много фолов. К сожалению, пока не забиваем и не реализовываем те моменты, которые создаем при том преимуществе, которое у нас есть в матчах с любым соперником в чемпионате России.
— Вы определились с голкипером на матч?
— Я знаю, кто сыграет в воротах. Пока не хотелось бы об этом говорить.
— Александр Кержаков отсутствует в общей группе. Почему?
— У него респираторное заболевание, он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя хочу отметить, что он хорошо вышел на замену в матче с «Арсеналом», за 15 минут создал три голевых момента. Сейчас перед тренировкой сказал ему, что хочу, чтобы он быстрее восстановился и начал работать в общей группе. Хочу отметить его большую помощь как на футбольном поле, так и вне его.
— Позвольте относительно Дзюбы — вы сказали, что летом у него будет много свободного времени, но летом пройдет Кубок Конфедераций.
— Он должен решить проблему, чтобы потом не было так, что он три дня тренируется, потом восстанавливается, в сборную не едет. Это самое главное. Нужно, чтобы он нашел время и решил проблему. От этого выиграет и «Зенит», и сборная. Ему нужен период восстановления, чтобы решить проблему. То, что он не тренируется каждый день, естественно, влияет на его функциональное состояние.
— Вновь игру обслужит судья из Московской области. Как вы можете это прокомментировать?
— Уже больше не хочу комментировать, честно говоря. Есть много аргументов, которые я уже называл, а ничего нового я вам не скажу. То же самое было на Украине — 75% выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В Петербурге я обещаю, что очки не будут потеряны. Проблемы другого характера, которые вы знаете, возникают на выезде. Хотя лучше бы москвичи судили нас дома, пожалуйста, судите нас. Но они, к сожалению, наоборот все делают.
ФК "Зенит"
— Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми? Кто точно не сыграет с «Рубином»?
— Жирков вернулся из сборной с проблемой, сейчас даже не работает в общей группе. Естественно, не будет принимать участия в игре с «Рубином». Все остальные вернулись в нормальном состоянии. Раньше приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Нету и Жулиано проводят сегодня первую тренировку в общей группе.
Конечно, всегда есть определенные проблемы после игр сборных — все-таки это перерыв почти две недели. Игроки возвращаются из другой обстановки, с другими принципами из своих сборных, и это нормально. Нужно приводить их к общему знаменателю. После возвращения из сборных мы всегда, и сейчас в том числе, проводим теоретические занятия, чтобы вернуть футболистов к нашим принципам игры. Есть еще проблемы с Шатовым — он тренировался, потом лечился, сегодня опять вернулся в общую группу. Остальные все здоровы и готовятся к матчу.
— Что с Дзюбой? Что у него за проблемы с коленом?
— Это старая проблема, старая травма, которая иногда дает о себе знать. Ему нужно немного больше времени на восстановление. Надеюсь, что он решит эту проблему летом, когда будет перерыв. Много игроков со старыми проблемами в этом году — тот же Дзюба, и Шатов, и Анюков, и Смольников, и Жирков. Это все игроки со старыми проблемами, которые порой о себе дают знать. Это не связано с игрой или какими-то моментами тренировок.
— Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?
— Надеюсь, что когда это произойдет, клуб это объявит. Пока официальных заявлений не было.
— Несколько слов о сопернике. Каков сейчас «Рубин»?
— Команда с большими претензиями. В начале чемпионата этот клуб сделал больше всего инвестиций, чтобы собрать команду, которая должна была биться за путевку в Лигу чемпионов. Хороший тренер был приглашен, хорошие игроки. Физически крепкая команда с опытными футболистами в составе. У них есть свой стиль, они играют в атакующий футбол. Непростая игра, как и все остальные, которые у нас остаются.
Будем надеяться, что поле и погодные условия позволят продемонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы команда выглядела хотя бы на уровне игры с «Арсеналом». Много было разговоров после этой игры, счет должен был быть 6:0 или 7:0, и тогда бы ничего не было сказано после матча. Мы имели преимущество во владении мячом, как было и в матчах с «Амкаром» и ЦСКА.
Мы создаем очень много голевых моментов, заставляем соперника обороняться в своей штрафной площадке и совершать много фолов. К сожалению, пока не забиваем и не реализовываем те моменты, которые создаем при том преимуществе, которое у нас есть в матчах с любым соперником в чемпионате России.
— Вы определились с голкипером на матч?
— Я знаю, кто сыграет в воротах. Пока не хотелось бы об этом говорить.
— Александр Кержаков отсутствует в общей группе. Почему?
— У него респираторное заболевание, он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя хочу отметить, что он хорошо вышел на замену в матче с «Арсеналом», за 15 минут создал три голевых момента. Сейчас перед тренировкой сказал ему, что хочу, чтобы он быстрее восстановился и начал работать в общей группе. Хочу отметить его большую помощь как на футбольном поле, так и вне его.
— Позвольте относительно Дзюбы — вы сказали, что летом у него будет много свободного времени, но летом пройдет Кубок Конфедераций.
— Он должен решить проблему, чтобы потом не было так, что он три дня тренируется, потом восстанавливается, в сборную не едет. Это самое главное. Нужно, чтобы он нашел время и решил проблему. От этого выиграет и «Зенит», и сборная. Ему нужен период восстановления, чтобы решить проблему. То, что он не тренируется каждый день, естественно, влияет на его функциональное состояние.
— Вновь игру обслужит судья из Московской области. Как вы можете это прокомментировать?
— Уже больше не хочу комментировать, честно говоря. Есть много аргументов, которые я уже называл, а ничего нового я вам не скажу. То же самое было на Украине — 75% выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В Петербурге я обещаю, что очки не будут потеряны. Проблемы другого характера, которые вы знаете, возникают на выезде. Хотя лучше бы москвичи судили нас дома, пожалуйста, судите нас. Но они, к сожалению, наоборот все делают.
ФК "Зенит"
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