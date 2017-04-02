Рашид Рахимов: мы сами сделали так, чтобы "Амкар" забил

Наставник "Терека" Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1).



"Я думаю, что "Терек" сам сделал так, чтобы "Амкар" забил. В моменты, когда нужно было действовать более инициативно, принять мяч, контролировать мяч, мы ждали его. Отсюда и получили гол.



Может быть не приспособились к полю - был сильный веер, не могли рассчитать полет мяча. Но потом внесли правки. Второй тайм провели неплохо. Главное - я видел желание забить второй гол. Если брать матч в общем, то счет по игре", - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".