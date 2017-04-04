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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Рафаэль Варан из-за травмы выбыл примерно на месяц
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы, информирует пресс-служба "сливочных".
Француз точно пропустит матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", а также не сможет выйти на поле в матчах чемпионата Испании против "Атлетико" и "Барселоны". Ожидается, что игрок вернётся на поле в конце апреля.
Француз точно пропустит матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", а также не сможет выйти на поле в матчах чемпионата Испании против "Атлетико" и "Барселоны". Ожидается, что игрок вернётся на поле в конце апреля.
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