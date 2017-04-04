Рафаэль Варан из-за травмы выбыл примерно на месяц

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы, информирует пресс-служба "сливочных".Француз точно пропустит матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", а также не сможет выйти на поле в матчах чемпионата Испании против "Атлетико" и "Барселоны". Ожидается, что игрок вернётся на поле в конце апреля.