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Рафаэль Варан из-за травмы выбыл примерно на месяц

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы, информирует пресс-служба "сливочных".

Француз точно пропустит матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", а также не сможет выйти на поле в матчах чемпионата Испании против "Атлетико" и "Барселоны". Ожидается, что игрок вернётся на поле в конце апреля.
Теги: Варан Реал
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это серьезная потеря. Здоровья, Рафаэль!
Регистрация: 23.11.2009
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