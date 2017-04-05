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Жена Федора Кудряшова поздравила супруга с 30-летием через СМИ

Супруга защитника "Ростова" и сборной России Федора Кудряшова Анастасия поздравила его с 30-летним юбилеем через издание "Советский спорт".

"Милый мой любимый Федя! Сегодня тебе 30 лет и я решила сделать сюрприз – не просто поздравить, а передать теплые слова через один из самых популярных спортивных сайтов.

На нем часто пишут о том, как ты играешь в футбол, и я этим очень горжусь. Когда тебя критикуют, расстраиваюсь, но не будем о плохом. Ты – самый главный в моей жизни человек, я благодарна судьбе, что встретила тебя – умного, ответственного, чуткого и красивого!

Желаю успехов, трофеев и чтобы травмы обходили тебя стороной. Мы с детьми всегда тебя поддержим. С днем рождения, мой милый, будь счастлив!".

Теги: Кудряшов
Сегодня, 09:55
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:27) #
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Цитата: HNAPSSS
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в чем? банально

лучше бы через плэйбой поздравила с подругами))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 10:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Оригинально
Регистрация: 12.08.2009
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