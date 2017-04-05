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"Амкар" начал продажу билетов на матч с "Уфой" по цене от 200 рублей
"Амкар" начал реализацию билетов на матч 23-го тура Чемпионата России, в котором пермяки примут "Уфу". Игра состоится в субботу, 15 апреля, начало в 14:00.
Продажа билетов также организована в двух торговых точках. Кроме того, приобрести билеты можно в электронном виде в Интернет-магазине "Амкара". Реализация билетов в кассах стадиона "Звезда" начнется в среду, 12 апреля. Минимальная цена билета без скидок - 200 рублей.
ФК "Амкар"
Продажа билетов также организована в двух торговых точках. Кроме того, приобрести билеты можно в электронном виде в Интернет-магазине "Амкара". Реализация билетов в кассах стадиона "Звезда" начнется в среду, 12 апреля. Минимальная цена билета без скидок - 200 рублей.
ФК "Амкар"
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