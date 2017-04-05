Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Амкар" начал продажу билетов на матч с "Уфой" по цене от 200 рублей

"Амкар" начал реализацию билетов на матч 23-го тура Чемпионата России, в котором пермяки примут "Уфу". Игра состоится в субботу, 15 апреля, начало в 14:00.

Продажа билетов также организована в двух торговых точках. Кроме того, приобрести билеты можно в электронном виде в Интернет-магазине "Амкара". Реализация билетов в кассах стадиона "Звезда" начнется в среду, 12 апреля. Минимальная цена билета без скидок - 200 рублей.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 10:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.