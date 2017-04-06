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Гаджи Гаджиев: "Крылья Советов" среди всех бывших клубов занимают центральное место

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча с "Крыльями Советов" вспомнил о временах работы в самарском клубе, который он привел к бронзовым медалями.

- Можете сказать, что Самара оставила особый след в вашем сердце?

– Все города, в командах которых я работал, будь то Хасавюрт, Махачкала, Раменское, Нижний Новгород, оставили свой след в моем сердце. Но Самара среди них занимает центральное место.

Почему? Наверное, потому что из времени, проведенном в Самаре, я помню только хорошее. И то, что мы сообща, вместе с игроками, тренерским штабом, болельщиками, руководством клуба и области сделали для развития футбола в Самарском регионе. И также я не помню ничего плохого – оно просто не сохранилось в памяти и не является спутником моей жизни.

- Будет ли игра с "Крыльями Советов" особой для вас?

– На мой взгляд, тут надо разделять спортивную и человеческую, жизненную составляющую этого матча. Со спортивной точки зрения, матч с "Крыльями" – один из многих для меня и для моей нынешней команды – пермского "Амкара". За победу в нем так же, как и в любом другом, дают три очка. За ничью – одно, за поражение – ноль. С этой точки зрения субботняя игра на "Металлурге" ничем не будет отличаться от поединка с любой другой командой в чемпионате.

А вот с жизненной, человеческой точки зрения игра в Самаре – конечно, особенная. В этом городе у меня осталось много друзей, и мне всегда приятно возвращаться на берега Волги, – цитирует Гаджиева "Волга Ньюс".
Теги: Гаджиев Амкар Крылья Советов
Сегодня, 13:59
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