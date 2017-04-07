Василий Кикнадзе: если в России не покажут ЧМ-2018 - это будет нонсенс

Бывший руководитель спортивных каналов ВГТРК Василий Кикнадзе высказался относительно проблем с переговорами по поводу покупки прав на телетрансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.– На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают. Нонсенс!Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ.ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе для Цюриха – очень серьезный удар. Так что желание есть с обеих сторон.Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое.Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в "глухую несознанку", мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.– Мировая практика – пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет. Когда-то у телеканала «Спорт», где я работал, была дикая война за права с Первым каналом. Потом стали покупать вместе, и все проблемы ушли. Соблюдали очередность, честно распределяли матчи. Так же приобретали Олимпиаду: я представлял три российских канала сразу. Это нормально, ведь и рекламу потом логично продавать в пакете, и спонсоров с партнерами искать.– Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза, – сказал Кикнадзе.