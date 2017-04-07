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Василий Кикнадзе: если в России не покажут ЧМ-2018 - это будет нонсенс

Бывший руководитель спортивных каналов ВГТРК Василий Кикнадзе высказался относительно проблем с переговорами по поводу покупки прав на телетрансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

– От кого ждать уступок – от ФИФА или от России?

– На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают. Нонсенс!

Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ.

ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе для Цюриха – очень серьезный удар. Так что желание есть с обеих сторон.

Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое.

Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в "глухую несознанку", мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.

– Как удобнее для каналов – объединиться в пул или покупать права по отдельности?

– Мировая практика – пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет. Когда-то у телеканала «Спорт», где я работал, была дикая война за права с Первым каналом. Потом стали покупать вместе, и все проблемы ушли. Соблюдали очередность, честно распределяли матчи. Так же приобретали Олимпиаду: я представлял три российских канала сразу. Это нормально, ведь и рекламу потом логично продавать в пакете, и спонсоров с партнерами искать.

– Получается, мы, являясь страной-организатором, ничем не отличаемся с точки зрения прав и трансляций от какой-нибудь Индии или Канады?

– Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза, – сказал Кикнадзе.

Советский спорт
Сегодня, 10:35
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№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, если показа не будет, или покажут матчи открытия и закрытия, эту московскую говнолавку надо разгонять. С волчьим билетом.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Встретимся на стадионах)

Ты думаешь?! А я полагаю так: мало того, что цены задерут до небес - по евростандартам, только у нас зарплаты-то в стране не европейские, так еще и билетов не будет - у нас даже с матчами сборной нашей несчастной кручу-верчу с билетами вечно, а тут такой шанс!
Уверен - на трибунах *уй будет болел из России - мизер!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:52) #
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Ничего страшного, у нас не футбольная страна.
Встретимся на стадионах))))))

думаю в записи смогут посмотреть даже пенсионеры.
есть сопки, есть евроспорт, есть спутниковое ТВ.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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