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Василий Кикнадзе: если в России не покажут ЧМ-2018 - это будет нонсенс
Бывший руководитель спортивных каналов ВГТРК Василий Кикнадзе высказался относительно проблем с переговорами по поводу покупки прав на телетрансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
– От кого ждать уступок – от ФИФА или от России?
– На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают. Нонсенс!
Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ.
ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе для Цюриха – очень серьезный удар. Так что желание есть с обеих сторон.
Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое.
Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в "глухую несознанку", мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.
– Как удобнее для каналов – объединиться в пул или покупать права по отдельности?
– Мировая практика – пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет. Когда-то у телеканала «Спорт», где я работал, была дикая война за права с Первым каналом. Потом стали покупать вместе, и все проблемы ушли. Соблюдали очередность, честно распределяли матчи. Так же приобретали Олимпиаду: я представлял три российских канала сразу. Это нормально, ведь и рекламу потом логично продавать в пакете, и спонсоров с партнерами искать.
– Получается, мы, являясь страной-организатором, ничем не отличаемся с точки зрения прав и трансляций от какой-нибудь Индии или Канады?
– Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза, – сказал Кикнадзе.
Советский спорт
– От кого ждать уступок – от ФИФА или от России?
– На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают. Нонсенс!
Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ.
ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе для Цюриха – очень серьезный удар. Так что желание есть с обеих сторон.
Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое.
Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в "глухую несознанку", мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.
– Как удобнее для каналов – объединиться в пул или покупать права по отдельности?
– Мировая практика – пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет. Когда-то у телеканала «Спорт», где я работал, была дикая война за права с Первым каналом. Потом стали покупать вместе, и все проблемы ушли. Соблюдали очередность, честно распределяли матчи. Так же приобретали Олимпиаду: я представлял три российских канала сразу. Это нормально, ведь и рекламу потом логично продавать в пакете, и спонсоров с партнерами искать.
– Получается, мы, являясь страной-организатором, ничем не отличаемся с точки зрения прав и трансляций от какой-нибудь Индии или Канады?
– Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза, – сказал Кикнадзе.
Советский спорт
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