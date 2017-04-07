Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Сергей Рыжиков продлил контракт с "Рубином"

Вратарь Сергей Рыжиков продлил контракт с "Рубином" на один год, передает "Чемпионат".

В контракте есть опция с возможной пролонгацией договора при обоюдном согласии клуба и игрока. Официально о продлении контракта будет объявлено 10 апреля.

Прежнее соглашение 36-летнего футболиста истекало 30 июня 2017 года.
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 15:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.