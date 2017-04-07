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Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (5)
Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (5)
СМИ: Сергей Рыжиков продлил контракт с "Рубином"
Вратарь Сергей Рыжиков продлил контракт с "Рубином" на один год, передает "Чемпионат".
В контракте есть опция с возможной пролонгацией договора при обоюдном согласии клуба и игрока. Официально о продлении контракта будет объявлено 10 апреля.
Прежнее соглашение 36-летнего футболиста истекало 30 июня 2017 года.
В контракте есть опция с возможной пролонгацией договора при обоюдном согласии клуба и игрока. Официально о продлении контракта будет объявлено 10 апреля.
Прежнее соглашение 36-летнего футболиста истекало 30 июня 2017 года.
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