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Виталий Мутко: не исключено, что бюджетное финансирование клубов будет ограничено

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что бюджетное финансирование профессиональных футбольных клубов может быть ограничено.

"Что касается проблем, то это падение интереса к футболу - особенно после чемпионата Европы, несогласованность действий субъектов футбола - некоторые просто ничего не хотят менять, а меняться надо всем, кто вовлечен в футбол, и если ничего не трогать, то все таким и останется.

Другая проблема - низкая доля частного капитала, есть зависимость (клубов) от государственных денег. Не исключаю, что будут поставлены определенные "потолки" в этом плане, но действовать нужно аккуратно.

Если мы будем делать резкие шаги, то могут возникнуть большие проблемы с первым и вторым дивизионами", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:45
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