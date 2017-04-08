Виталий Мутко: не исключено, что бюджетное финансирование клубов будет ограничено

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:55
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
08:32
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Вчера 23:44
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
Вчера 23:43
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Вчера 23:30
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
Вчера 23:28
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
Вчера 23:20
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (19)
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (19)
Вчера 23:09
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (4)
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (4)
Вчера 22:42
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (93)
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (93)
Вчера 22:33
Источник: газон на "Крестовском" не будут менять (22)
Источник: газон на "Крестовском" не будут менять (22)
Вчера 22:24
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
Вчера 22:07
Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"
Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"
Вчера 21:02
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (18)
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (18)
Вчера 20:30
Квинси Промес: кто будет следующим? (19)
Квинси Промес: кто будет следующим? (19)
Виталий Мутко: не исключено, что бюджетное финансирование клубов будет ограничено
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что бюджетное финансирование профессиональных футбольных клубов может быть ограничено.
"Что касается проблем, то это падение интереса к футболу - особенно после чемпионата Европы, несогласованность действий субъектов футбола - некоторые просто ничего не хотят менять, а меняться надо всем, кто вовлечен в футбол, и если ничего не трогать, то все таким и останется.
Другая проблема - низкая доля частного капитала, есть зависимость (клубов) от государственных денег. Не исключаю, что будут поставлены определенные "потолки" в этом плане, но действовать нужно аккуратно.
Если мы будем делать резкие шаги, то могут возникнуть большие проблемы с первым и вторым дивизионами", - цитирует Мутко ТАСС.
"Что касается проблем, то это падение интереса к футболу - особенно после чемпионата Европы, несогласованность действий субъектов футбола - некоторые просто ничего не хотят менять, а меняться надо всем, кто вовлечен в футбол, и если ничего не трогать, то все таким и останется.
Другая проблема - низкая доля частного капитала, есть зависимость (клубов) от государственных денег. Не исключаю, что будут поставлены определенные "потолки" в этом плане, но действовать нужно аккуратно.
Если мы будем делать резкие шаги, то могут возникнуть большие проблемы с первым и вторым дивизионами", - цитирует Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.