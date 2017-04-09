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Зоран Тошич: пока есть шансы догнать «Спартак», ЦСКА не опустит рук

Зоран Тошич: пока есть шансы догнать «Спартак», ЦСКА не опустит рукПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей с «Краснодаром» (1:1) поделился мнением о прошедшей встрече и о чемпионской гонке, в которой его команда теперь проигрывает 8 очков, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Чего не хватило для победы?

– У нас всегда с «Краснодаром» получаются тяжёлые игры. Много хороших моментов было в 1-м тайме, к сожалению не реализовали. Пропустил с первого момента у наших ворот. Хорошо, что сумели забить гол.

– Какая была установка при выходе на замену?

– Как всегда просил обострять игру. У нас оставалось немного времени, мы сразу забили гол. Поэтому стали более аккуратно играть, чтобы в первую очередь не пропустить. Так и получилось.

– Довольны ли результатом?

– Такой клуб, как ЦСКА, хочет выигрывать каждую игру. Но сыграть вничью лучше, чем проиграть.

– Результат закономерен?

– Можно так сказать. В футболе когда ты не используешь свои шансы – всегда пропускаешь. Так что и ничья справедливая.

– Есть ещё надежда догнать «Спартак»?

– Пока есть шансы, ЦСКА никогда руки не опускает. Будет стараться выиграть каждую игру, посмотрим, на каком месте закончим.

– Самое главное – это второе место и Лига чемпионов?

– Не согласен, главное быть на первом месте. Если уж не получится, тогда и будем смотреть, на какое место можем попасть.

– Как вам судейство и поддержка болельщиков?

– Стадион сумасшедший, я очень удивлён и порадован. Наши болельщики нас нормально поддерживали как всегда. Считаю, что была красивая игра.
Теги: Тошич ЦСКА Краснодар
Сегодня, 19:02
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Есть шансы конечно.
Чего уж там лукавить? У нас из 8 матчей - 4 очень сложных.
Игры с Зенитом, ЦСКА, Ростовом в гостях и Амкаром.
Гонка только начинается.
Регистрация: 22.09.2007
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