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Зоран Тошич: пока есть шансы догнать «Спартак», ЦСКА не опустит рук
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей с «Краснодаром» (1:1) поделился мнением о прошедшей встрече и о чемпионской гонке, в которой его команда теперь проигрывает 8 очков, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Чего не хватило для победы?
– У нас всегда с «Краснодаром» получаются тяжёлые игры. Много хороших моментов было в 1-м тайме, к сожалению не реализовали. Пропустил с первого момента у наших ворот. Хорошо, что сумели забить гол.
– Какая была установка при выходе на замену?
– Как всегда просил обострять игру. У нас оставалось немного времени, мы сразу забили гол. Поэтому стали более аккуратно играть, чтобы в первую очередь не пропустить. Так и получилось.
– Довольны ли результатом?
– Такой клуб, как ЦСКА, хочет выигрывать каждую игру. Но сыграть вничью лучше, чем проиграть.
– Результат закономерен?
– Можно так сказать. В футболе когда ты не используешь свои шансы – всегда пропускаешь. Так что и ничья справедливая.
– Есть ещё надежда догнать «Спартак»?
– Пока есть шансы, ЦСКА никогда руки не опускает. Будет стараться выиграть каждую игру, посмотрим, на каком месте закончим.
– Самое главное – это второе место и Лига чемпионов?
– Не согласен, главное быть на первом месте. Если уж не получится, тогда и будем смотреть, на какое место можем попасть.
– Как вам судейство и поддержка болельщиков?
– Стадион сумасшедший, я очень удивлён и порадован. Наши болельщики нас нормально поддерживали как всегда. Считаю, что была красивая игра.
– Чего не хватило для победы?
– У нас всегда с «Краснодаром» получаются тяжёлые игры. Много хороших моментов было в 1-м тайме, к сожалению не реализовали. Пропустил с первого момента у наших ворот. Хорошо, что сумели забить гол.
– Какая была установка при выходе на замену?
– Как всегда просил обострять игру. У нас оставалось немного времени, мы сразу забили гол. Поэтому стали более аккуратно играть, чтобы в первую очередь не пропустить. Так и получилось.
– Довольны ли результатом?
– Такой клуб, как ЦСКА, хочет выигрывать каждую игру. Но сыграть вничью лучше, чем проиграть.
– Результат закономерен?
– Можно так сказать. В футболе когда ты не используешь свои шансы – всегда пропускаешь. Так что и ничья справедливая.
– Есть ещё надежда догнать «Спартак»?
– Пока есть шансы, ЦСКА никогда руки не опускает. Будет стараться выиграть каждую игру, посмотрим, на каком месте закончим.
– Самое главное – это второе место и Лига чемпионов?
– Не согласен, главное быть на первом месте. Если уж не получится, тогда и будем смотреть, на какое место можем попасть.
– Как вам судейство и поддержка болельщиков?
– Стадион сумасшедший, я очень удивлён и порадован. Наши болельщики нас нормально поддерживали как всегда. Считаю, что была красивая игра.
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