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Сергей Рыжиков: планы на будущее? Продлить контракт с "Рубином" еще раз

Вратарь Сергей Рыжиков, продливший свой контракт с "Рубином", прокомментировал событие.

"Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов. Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история "Рубина". В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим.

Планы на будущее? Хорошо подготовиться к игре в Томске и за счет хорошей игры забыть неудачный результат последних игр. Закончить на мажорной ноте чемпионат, у нас девять туров, и каждый тур – сражение, которое нужно выигрывать. А в долгосрочном плане – продлить контракт еще раз (смеется)", - передает слова голкипера пресс-служба казанцев.
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 09:57
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