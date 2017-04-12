Акция "три вместо двух"? Анонс матчей среды в Лиге чемпионов

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 22-тура
Новости партнеров
Лента новостей:
08:29
Агроном "Крестовского": в феврале на газоне были грибковые заболевания, много плесени, сейчас все нормально (3)
Агроном "Крестовского": в феврале на газоне были грибковые заболевания, много плесени, сейчас все нормально (3)
00:31
Антон Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций (7)
Антон Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций (7)
Вчера 23:42
"Барселона" снова хочет домашний камбэк (2)
"Барселона" снова хочет домашний камбэк (2)
Вчера 23:37
"Ювентус" со счетом 3:0 разгромил "Барселону" (24)
"Ювентус" со счетом 3:0 разгромил "Барселону" (24)
Вчера 23:24
Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом (4)
Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом (4)
Вчера 22:55
Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии" (3)
Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии" (3)
Вчера 22:20
Андрей Бутенко: никакого отношения к назначению Егорова на матч "Спартак" - "Зенит" не имею
Андрей Бутенко: никакого отношения к назначению Егорова на матч "Спартак" - "Зенит" не имею
Вчера 22:13
Анатолий Мещеряков: обсуждать неслучившийся перенос даже нечего, обиды ни на кого не держим
Анатолий Мещеряков: обсуждать неслучившийся перенос даже нечего, обиды ни на кого не держим
Вчера 21:43
У Бартры незначительные повреждения руки
У Бартры незначительные повреждения руки
Вчера 21:34
Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Вчера 21:19
Начало матча "Боруссия" - "Монако" отложено
Начало матча "Боруссия" - "Монако" отложено
Вчера 20:15
Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"
Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"
Вчера 20:11
Финал Кубка России пройдет 2 мая, как и планировалось ранее (3)
Финал Кубка России пройдет 2 мая, как и планировалось ранее (3)
Акция "три вместо двух"? Анонс матчей среды в Лиге чемпионов
«Бавария» и «Реал» вот уже 5 лет не покидают Лигу чемпионов раньше полуфинала, а болельщики «Лестера» ещё недавно не видели таких величин даже в самых безумных снах, а болельщики «Боруссии» и «Монако» вряд ли спали этой ночью спокойно. Rusfootball.info – о сегодняшних четвертьфиналах Лиги чемпионов, которых оказалось больше, чем ожидалось.
«Боруссия» – «Монако», 19.45 (МСК)
Футбольную часть противостояния вот здесь предварил Григорий Калёнов, потому я коснусь её лишь вскользь. Все ожидали от этой игры взрыва, но, понятное дело, не такого, а футбольного. После того, как перед автобусом «Боруссии» прогремели 3 взрыва, а Марк Бартра получил перелом и инородное тело в запястье, речь о том, чтобы сыграть матч в назначенный срок, конечно, не шло.
Впрочем, монегаски даже подали прошение и переносе игры на субботу. Для этого обоим клубам необходимо перенести матчи национальных чемпионатов. В случае проведения матча сегодня психология выйдет чуть ли не на первый план. Как игроки «Боруссии» отреагируют на этот инцидент? Сплотятся как никогда или толком не успеют отойти от шока?
Официальная информация по-прежнему не даёт полной картины: пока взрывы не называют терактом, а на месте преступления найдена записка со взятием ответственности за него. В Дортмунде, где проживает огромная турецкая диаспора, таких событий прежде не случалось. Фаны «Монако», покидая стадион вчера, скандировали название города, а его жители приютили гостей в своих домах.
Остаётся надеяться, что вне зависимости от того, состоится матч сегодня или в субботу, в городе и на стадионе будет царить такая же дружелюбная атмосфера.
В Мюнхене, а затем и в Мадриде сойдутся тренеры, которые принесли «Реалу» два последних Кубка чемпионов. Причём одного из них год назад и за тренера не считали: бывший помощник Анчелотти Зидан удачно подхватил команду после увольнения изначально обречённого Рафы Бенитеса. Мало ли, у нас Карпин в своё время так тренировать начал...
Однако «Реал» выиграл Лигу чемпионов, потом Суперкубок Европы, затем клубный ЧМ, а свою беспроигрышную серию прервал на отметке 40 матчей, а результативную до сих пор никак не завершит – 52 встречи подряд мадридцы обязательно забивают. Отсчёт ведётся, кстати, с прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов с «Ман Сити».
Сдержать атаку «Реала» будет ещё тяжелее без Матса Хуммельса, мадридцы же не могут использовать Пепе и Варана, потому в центре обороны ожидается появление Начо. Вряд ли потери основных защитников означает, что в оборонах команд будет царить хаос, но в столкновениях со столь мастеровитыми соперниками лучше бы иметь оптимальный состав.
В игре с «Боруссией» травму плеча получил Левандовски, но человек, который оформил покер в ворота «Реала» в полуфинале-2013, наверняка готов сыграть и через боль. Если не считать этого происшествия, то игра против главного и единственного серьёзного раздражителя в Германии сложилась для мюнхенцев очень удачно: 2 мяча в первые 10 минут, дубль Левандовски, гол Рибери в день рождения и поцелуй любящего Папы Карло для именинника.
Сам Анчелотти, отвечая на вопрос о небольшой игровой практики Рибери, сравнил его с Феррари, которую нельзя водить каждый. То, что Франк и Арьен Роббен подходят к главным матчам сезона в боевой готовности и на свежачке – не только травмы ветеранов, но и заслуга Анчелотти. Итальянца критиковали по ходу сезона, упрекали в незрелищной игре, которая приносила результат только благодаря индивидуальному мастерству игроков. Но когда «Бавария» настроена на матч и понимает его значимость, она способна включиться по-настоящему. Быть может, нынешний «Арсенал» в силу своей слабости – не лучший лакмус силы топ-клуба, но тот же Дортмунд «Бавария» разбила в прошедшие выходные легко.
У «Реала» в субботу тоже состоялся большой матч: команда Зидана не выиграла мадридское дерби из-за гола Гризманна в концовке встречи. Ползут слухи о том, что Антуан через годок может перейти как раз к «сливочным». Имеются слухи по Азару, по Канте, но вряд ли сейчас они имеют какое-то значение. Если забыть про позицию одного центрального защитника, то состав великолепен. Вообще, если не учитывать текущие потери, то «Бавраия» и «Реал» – это самые классные и сбалансированные команды мира с точки зрения подбора футболистов. Всё-таки «Барса» имеет проблемы в средней, да и в защитной линиях. Никто не удивится, если победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов, но против «Реала» говорит то, что ещё никто не защищал свой титул в этом турнире.
Вообще, встреча «Баварии» и «Реала» в плей-офф – это хорошая примета для обеих команд. Даже удивительно, что они ещё не встречались в финале. Судите сами: в 2000-м Мадрид выигрывает полуфинал у Мюнхена и весь турнир, на следующий год немцы отвечают зеркально, в 2002-м трофей снова берёт «Реал», причём после четветьфинальной победы над «Баварией». Команды ещё дважды встречаются в плей-офф без дальнейшего успеха, в 2012-м «рекордмайстер» выигрывает у «Реала» полуфинал по пенальти и уступает в финале «Челси», но в 2014-м Анчелотти крушит Гвардиолу (1:0 дома и 4:0 в Мюнхене!) и оформляет Десиму!
Ожидать повторения разгрома 3-летней давности не стоит. Можно сколько угодно говорить о том, что при Гвардиоле «Бавария» играла лучше, но Пеп трижды проигрывал полуфиналы испанским командам и дважды вдрызг. «Бавария» Анчелотти менее зрелищная, но, думается, более рациональная, притом это выражается и в доборе формы к главному отрезку сезона. Чемпионству Мюнхене не угрожает вообще ничего, а чемпионству «Реала» «Барса» угрожает так, что проигрывает «Малаге», потому именно сегодня для немецкого и испанского грандов начнутся важнейшие матчи сезона.
«Ювентус» – «Барселона», «Бавария» – «Реал» – топище. «Боруссия» – «Монако» – огонь (кто ж знал, что вот такой предматчевый...). «Атлетико» – «Лестер» – ... На фоне предыдущих вывесок разрекламировать это противостояние не так-то просто. Здесь вроде бы и явный фаворит имеется, и особо зрелищного футбола не ожидается.
«Атлетико» перед началом сезона расценивался как возможный конкурент в борьбе за чемпионство, но с этой ролью не справился. Потому сейчас команде Симеоне остаётся отбивать атаки «Севильи» в борьбе за тройку, но первоочередной задачей, безусловно, является Лига чемпионов. Если бы «Атлетико» выиграл её в прошлом году, вряд ли бы кто-то сказал, что это незаслуженно. То, до какой неузнаваемости эту команду переделал Симеоне, как раз достойно высшей футбольной награды. Равно как и чудо, сотворённое Клаудио Раньери.
Итальянец до сих пор недоумевает по поводу своего увольнения и отказывается верить в то, что футболисты его «слили». Но как иначе объяснить тот факт, что после его увольнения команда под руководством Крэйга Шекспира вдруг снова стала чемпионской, выдав 6 побед подряд. Очевидно, Рональд Куман не читал английскую классику и в прошедшие выходные остановил эту машину, хотя к 10-й минуте «Лестер» вёл 2:1. Так что теперь для «Лестера», который недавно реально боялся вылета из Премьер-лиги, вопрос о вылете стоит только в Лиге чемпионов.
Одну испанскую команду «лисы» уже прошли, но «Севилья» оказалась мягкотелой. Как бы суров ни был «Лестер», «Атлетико» в борьбе и жёсткости ему не уступит и под давлением не поплывёт. Впрочем, здесь речь идёт скорее об ответной встрече – в Мадриде давить наверняка будет «Атлетико». И это давление гостям придётся выдерживать без капитана Уэса Моргана. Также под вопросом «заменитель Канте» Ндиди. За «Атлетико» из игроков, имеющих отношение к основе, не сыграют Врсалько и, возможно, Гамейро.
Но это вряд ли сильно повлияет на расклады, которые однозначны: на победу «Атлетико» букмекеры предлагают поставить за 1.3, на ничью – за 6, викторию «Лестера» оценивают в 12. Впрочем, вспомните, каков в своё время был коэффициент на чемпионство «лис»?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Боруссия» – «Монако», 19.45 (МСК)
Футбольную часть противостояния вот здесь предварил Григорий Калёнов, потому я коснусь её лишь вскользь. Все ожидали от этой игры взрыва, но, понятное дело, не такого, а футбольного. После того, как перед автобусом «Боруссии» прогремели 3 взрыва, а Марк Бартра получил перелом и инородное тело в запястье, речь о том, чтобы сыграть матч в назначенный срок, конечно, не шло.
Впрочем, монегаски даже подали прошение и переносе игры на субботу. Для этого обоим клубам необходимо перенести матчи национальных чемпионатов. В случае проведения матча сегодня психология выйдет чуть ли не на первый план. Как игроки «Боруссии» отреагируют на этот инцидент? Сплотятся как никогда или толком не успеют отойти от шока?
Официальная информация по-прежнему не даёт полной картины: пока взрывы не называют терактом, а на месте преступления найдена записка со взятием ответственности за него. В Дортмунде, где проживает огромная турецкая диаспора, таких событий прежде не случалось. Фаны «Монако», покидая стадион вчера, скандировали название города, а его жители приютили гостей в своих домах.
Остаётся надеяться, что вне зависимости от того, состоится матч сегодня или в субботу, в городе и на стадионе будет царить такая же дружелюбная атмосфера.
«Бавария» – «Реал», 21.45
В Мюнхене, а затем и в Мадриде сойдутся тренеры, которые принесли «Реалу» два последних Кубка чемпионов. Причём одного из них год назад и за тренера не считали: бывший помощник Анчелотти Зидан удачно подхватил команду после увольнения изначально обречённого Рафы Бенитеса. Мало ли, у нас Карпин в своё время так тренировать начал...
Однако «Реал» выиграл Лигу чемпионов, потом Суперкубок Европы, затем клубный ЧМ, а свою беспроигрышную серию прервал на отметке 40 матчей, а результативную до сих пор никак не завершит – 52 встречи подряд мадридцы обязательно забивают. Отсчёт ведётся, кстати, с прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов с «Ман Сити».
Сдержать атаку «Реала» будет ещё тяжелее без Матса Хуммельса, мадридцы же не могут использовать Пепе и Варана, потому в центре обороны ожидается появление Начо. Вряд ли потери основных защитников означает, что в оборонах команд будет царить хаос, но в столкновениях со столь мастеровитыми соперниками лучше бы иметь оптимальный состав.
В игре с «Боруссией» травму плеча получил Левандовски, но человек, который оформил покер в ворота «Реала» в полуфинале-2013, наверняка готов сыграть и через боль. Если не считать этого происшествия, то игра против главного и единственного серьёзного раздражителя в Германии сложилась для мюнхенцев очень удачно: 2 мяча в первые 10 минут, дубль Левандовски, гол Рибери в день рождения и поцелуй любящего Папы Карло для именинника.
Сам Анчелотти, отвечая на вопрос о небольшой игровой практики Рибери, сравнил его с Феррари, которую нельзя водить каждый. То, что Франк и Арьен Роббен подходят к главным матчам сезона в боевой готовности и на свежачке – не только травмы ветеранов, но и заслуга Анчелотти. Итальянца критиковали по ходу сезона, упрекали в незрелищной игре, которая приносила результат только благодаря индивидуальному мастерству игроков. Но когда «Бавария» настроена на матч и понимает его значимость, она способна включиться по-настоящему. Быть может, нынешний «Арсенал» в силу своей слабости – не лучший лакмус силы топ-клуба, но тот же Дортмунд «Бавария» разбила в прошедшие выходные легко.
У «Реала» в субботу тоже состоялся большой матч: команда Зидана не выиграла мадридское дерби из-за гола Гризманна в концовке встречи. Ползут слухи о том, что Антуан через годок может перейти как раз к «сливочным». Имеются слухи по Азару, по Канте, но вряд ли сейчас они имеют какое-то значение. Если забыть про позицию одного центрального защитника, то состав великолепен. Вообще, если не учитывать текущие потери, то «Бавраия» и «Реал» – это самые классные и сбалансированные команды мира с точки зрения подбора футболистов. Всё-таки «Барса» имеет проблемы в средней, да и в защитной линиях. Никто не удивится, если победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов, но против «Реала» говорит то, что ещё никто не защищал свой титул в этом турнире.
Вообще, встреча «Баварии» и «Реала» в плей-офф – это хорошая примета для обеих команд. Даже удивительно, что они ещё не встречались в финале. Судите сами: в 2000-м Мадрид выигрывает полуфинал у Мюнхена и весь турнир, на следующий год немцы отвечают зеркально, в 2002-м трофей снова берёт «Реал», причём после четветьфинальной победы над «Баварией». Команды ещё дважды встречаются в плей-офф без дальнейшего успеха, в 2012-м «рекордмайстер» выигрывает у «Реала» полуфинал по пенальти и уступает в финале «Челси», но в 2014-м Анчелотти крушит Гвардиолу (1:0 дома и 4:0 в Мюнхене!) и оформляет Десиму!
Ожидать повторения разгрома 3-летней давности не стоит. Можно сколько угодно говорить о том, что при Гвардиоле «Бавария» играла лучше, но Пеп трижды проигрывал полуфиналы испанским командам и дважды вдрызг. «Бавария» Анчелотти менее зрелищная, но, думается, более рациональная, притом это выражается и в доборе формы к главному отрезку сезона. Чемпионству Мюнхене не угрожает вообще ничего, а чемпионству «Реала» «Барса» угрожает так, что проигрывает «Малаге», потому именно сегодня для немецкого и испанского грандов начнутся важнейшие матчи сезона.
«Атлетико» – «Лестер», 21.45
«Ювентус» – «Барселона», «Бавария» – «Реал» – топище. «Боруссия» – «Монако» – огонь (кто ж знал, что вот такой предматчевый...). «Атлетико» – «Лестер» – ... На фоне предыдущих вывесок разрекламировать это противостояние не так-то просто. Здесь вроде бы и явный фаворит имеется, и особо зрелищного футбола не ожидается.
«Атлетико» перед началом сезона расценивался как возможный конкурент в борьбе за чемпионство, но с этой ролью не справился. Потому сейчас команде Симеоне остаётся отбивать атаки «Севильи» в борьбе за тройку, но первоочередной задачей, безусловно, является Лига чемпионов. Если бы «Атлетико» выиграл её в прошлом году, вряд ли бы кто-то сказал, что это незаслуженно. То, до какой неузнаваемости эту команду переделал Симеоне, как раз достойно высшей футбольной награды. Равно как и чудо, сотворённое Клаудио Раньери.
Итальянец до сих пор недоумевает по поводу своего увольнения и отказывается верить в то, что футболисты его «слили». Но как иначе объяснить тот факт, что после его увольнения команда под руководством Крэйга Шекспира вдруг снова стала чемпионской, выдав 6 побед подряд. Очевидно, Рональд Куман не читал английскую классику и в прошедшие выходные остановил эту машину, хотя к 10-й минуте «Лестер» вёл 2:1. Так что теперь для «Лестера», который недавно реально боялся вылета из Премьер-лиги, вопрос о вылете стоит только в Лиге чемпионов.
Одну испанскую команду «лисы» уже прошли, но «Севилья» оказалась мягкотелой. Как бы суров ни был «Лестер», «Атлетико» в борьбе и жёсткости ему не уступит и под давлением не поплывёт. Впрочем, здесь речь идёт скорее об ответной встрече – в Мадриде давить наверняка будет «Атлетико». И это давление гостям придётся выдерживать без капитана Уэса Моргана. Также под вопросом «заменитель Канте» Ндиди. За «Атлетико» из игроков, имеющих отношение к основе, не сыграют Врсалько и, возможно, Гамейро.
Но это вряд ли сильно повлияет на расклады, которые однозначны: на победу «Атлетико» букмекеры предлагают поставить за 1.3, на ничью – за 6, викторию «Лестера» оценивают в 12. Впрочем, вспомните, каков в своё время был коэффициент на чемпионство «лис»?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.