Дмитрий Комбаров: у "Зенита" мощная атака, но мы не боимся. Сыграем с ними в наш футбол

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался относительно предстоящего премьер-лиги матча с "Зенитом".— Дзюба - мощный нападающий, он наконечник копья "Зенита". Но мотивация у всех игроков будет просто запредельная. Это битва за шесть очков.— Единством.— У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия "Зенита" и сыграем с ними в наш футбол.