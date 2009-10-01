Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:26
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Вчера 23:57
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Вчера 23:39
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
Вчера 23:37
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
Вчера 23:30
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Дмитрий Комбаров: у "Зенита" мощная атака, но мы не боимся. Сыграем с ними в наш футбол
Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался относительно предстоящего премьер-лиги матча с "Зенитом".
— Дзюба воспитанник "Спартака", для него это принципиальный матч. Этот фактор может помочь "Зениту"?
— Дзюба - мощный нападающий, он наконечник копья "Зенита". Но мотивация у всех игроков будет просто запредельная. Это битва за шесть очков.
— Чем силен "Спартак"?
— Единством.
— Чем опасен "Зенит"?
— У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия "Зенита" и сыграем с ними в наш футбол.
Матч ТВ
— Дзюба воспитанник "Спартака", для него это принципиальный матч. Этот фактор может помочь "Зениту"?
— Дзюба - мощный нападающий, он наконечник копья "Зенита". Но мотивация у всех игроков будет просто запредельная. Это битва за шесть очков.
— Чем силен "Спартак"?
— Единством.
— Чем опасен "Зенит"?
— У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия "Зенита" и сыграем с ними в наш футбол.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.