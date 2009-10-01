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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Дмитрий Комбаров: у "Зенита" мощная атака, но мы не боимся. Сыграем с ними в наш футбол

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался относительно предстоящего премьер-лиги матча с "Зенитом".

Дзюба воспитанник "Спартака", для него это принципиальный матч. Этот фактор может помочь "Зениту"?

— Дзюба - мощный нападающий, он наконечник копья "Зенита". Но мотивация у всех игроков будет просто запредельная. Это битва за шесть очков.

— Чем силен "Спартак"?

— Единством.

— Чем опасен "Зенит"?

— У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия "Зенита" и сыграем с ними в наш футбол.

Матч ТВ
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 14:37
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(4)
№10 Написал: Gypsy (Сегодня, 15:33) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: BAFOMET
Это такой стеб??? Про мощную атаку....

Мощи в атаке stuck_out_tongue_winking_eye Еще бы датского вратаря в раму


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№9 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:29) #
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online

Это такой стеб??? Про мощную атаку....
Регистрация: 17.06.2016
№8 Написал: Батька (Сегодня, 15:17) #
  • -1
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online

Цитата: ajax101
Не хотел бы я увидеть Комбарова в составе на матче с Зенитом!

ты что он фартовый без него все матчи Зениту слили ... а с ним очки берем !!! пусть играет !
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:15) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ну да...играй в свой футбол, Дима smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 15:01) #
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лукавит Комбаров, Дзюба и Кокорин - это атака уровня ФНЛ
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: Gypsy (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чем опасен "Зенит"?

Воняют сильно smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:59) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не хотел бы я увидеть Комбарова в составе на матче с Зенитом!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (7)

ДААА вперед Спартак . дадим бой за 6 очков. Димон дай жару. выложись весь. и забей. пора уже. вспомни свои удары - голы с фланга
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:48) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть играют в свой-это нам на руку.... smile
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:42) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Главное ты в свой футбол сыграй, тогда все отлично.

А вообще лучше тренироваться, а не языком чесать.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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