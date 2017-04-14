Майкл Кэррик: "Андерлехт" имел всего один момент, который они реализовали

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик прокомментировал итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1)."Мы сильно разочарованы. Игра была под нашим контролем, но пропустили гол из-за собственной ошибки. Мы должны были побеждать, чтобы убить интригу."Андерлехт" имел всего один момент, который они реализовали. Нам надо быть более безжалостными. С нетерпением ждем вторую встречу, – цитирует Кэррика BBC.