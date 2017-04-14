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Майкл Кэррик: "Андерлехт" имел всего один момент, который они реализовали

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик прокомментировал итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1).

"Мы сильно разочарованы. Игра была под нашим контролем, но пропустили гол из-за собственной ошибки. Мы должны были побеждать, чтобы убить интригу.

"Андерлехт" имел всего один момент, который они реализовали. Нам надо быть более безжалостными. С нетерпением ждем вторую встречу, – цитирует Кэррика BBC.
Теги: Кэррик Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:54
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:23) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Разговор для бедных.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свои моменты реализовывать нужно
Регистрация: 30.03.2010
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:58) #
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online

У вас весь сезон такой ! Противник имеет момент и реализовывает его . А потом вы играете в ничью ! Впрочем ни чего нового !
Регистрация: 29.03.2013
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