Игроки "Рубина" решили оплатить билеты болельщикам на домашнюю игру

Футболисты "Рубина" оплатят болельщикам команды билеты на домашний матч 25-го тура премьер-лиги с "Тереком"."Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", – сообщил вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков.