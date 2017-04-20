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Игроки "Рубина" решили оплатить билеты болельщикам на домашнюю игру

Футболисты "Рубина" оплатят болельщикам команды билеты на домашний матч 25-го тура премьер-лиги с "Тереком".

"Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", – сообщил вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков.

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Теги: Рубин Рыжиков
Сегодня, 13:05
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№2 Написал: борщ (Сегодня, 13:22) #
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  •  (1)
online

Коляс,
может гинер бы платил тоже аншлаги были
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А что , молодцы)))

Мы вам заплатим , вы только приходите на нас посмотреть - футбол России.
Регистрация: 12.02.2014
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