Мануэль Нойер выбыл до конца сезона, но операция ему не потребуется

"Бавария" опубликовала информацию о травме вратаря Мануэля Нойера. У футболиста сборной Германии диагностирован перелом плюсневой кости левой ноги.



Сообщается, что лечение Нойера будет консервативным, операция ему не потребуется. Вратарь выбыл до конца сезона.



"Конечно, я расстроен, что не смогу сыграть в концовке сезона. Сейчас концентрируюсь на том, чтобы как можно скорее восстановиться. Это самое важное", – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии".