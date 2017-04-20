Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мануэль Нойер выбыл до конца сезона, но операция ему не потребуется

"Бавария" опубликовала информацию о травме вратаря Мануэля Нойера. У футболиста сборной Германии диагностирован перелом плюсневой кости левой ноги.

Сообщается, что лечение Нойера будет консервативным, операция ему не потребуется. Вратарь выбыл до конца сезона.

"Конечно, я расстроен, что не смогу сыграть в концовке сезона. Сейчас концентрируюсь на том, чтобы как можно скорее восстановиться. Это самое важное", – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии".
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.