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"Лион" в серии пенальти победил "Бешикташ" и вышел в полуфинал Лиги Европы

"Бешикташ" обыграл "Лион" в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы - 2:1.

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 1:2

"Бешикташ" - "Лион" 2:1 (Пенальти - 6:7)

Голы: Талиска, 27, Ляказетт, 34, Талиска, 58

"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Коррея (Бек, 77), Митрович, Тошич, Хатчинсон, Куарежма (Арслан, 117), Озьякуп (Уйсал, 94), Талиска, Тосун, Бабель

"Лион": Лопеш, Жалле, Морель (Рыбусь, 120+2), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 90)

Предупреждения: Коррея, 29, Гоналон, 32, Тошич, 78, Генюл, 118
Теги: Бешикташ Лион
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