"Лион" в серии пенальти победил "Бешикташ" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:59
"Сельта" выбила "Генк" из Лиги Европы
"Сельта" выбила "Генк" из Лиги Европы
Вчера 22:43
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? (11)
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? (11)
Вчера 22:38
Матч "Зенит" - "Терек" смогут посетить 40 тысяч человек (10)
Матч "Зенит" - "Терек" смогут посетить 40 тысяч человек (10)
Вчера 21:21
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Вчера 20:40
Федору Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску (20)
Федору Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску (20)
Вчера 20:07
Вячеслав Колосков: призыв сенатора США не повлияет на ФИФА (3)
Вячеслав Колосков: призыв сенатора США не повлияет на ФИФА (3)
Вчера 19:46
Хесус Вальехо пропустит остаток сезона
Хесус Вальехо пропустит остаток сезона
Вчера 19:30
УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский" (18)
УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский" (18)
Вчера 19:05
Марко Асенсио не перейдет в "Ливерпуль"
Марко Асенсио не перейдет в "Ливерпуль"
Вчера 18:48
Стала известна символическая сборная сезона АПЛ (2)
Стала известна символическая сборная сезона АПЛ (2)
Вчера 18:27
Андрей Канчельскис: считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу (5)
Андрей Канчельскис: считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу (5)
Вчера 18:07
Блез Матюиди готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
Блез Матюиди готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера 17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Вчера 17:07
Спортивный директор "Барселоны": нам не хватило лишь гола, отдача игроков была на высоте (3)
Спортивный директор "Барселоны": нам не хватило лишь гола, отдача игроков была на высоте (3)
Вчера 17:02
Алан Дзагоев отправился в Уфу вместе с ЦСКА
Алан Дзагоев отправился в Уфу вместе с ЦСКА
Вчера 16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Вчера 16:51
Жерар Пике: болельщики аплодировали нам, несмотря на вылет, а кто-то привык слышать свист (4)
Жерар Пике: болельщики аплодировали нам, несмотря на вылет, а кто-то привык слышать свист (4)
Вчера 16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
"Лион" в серии пенальти победил "Бешикташ" и вышел в полуфинал Лиги Европы
"Бешикташ" обыграл "Лион" в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы - 2:1.
Лига Европы
1/4 финала
Матч 1 - 1:2
"Бешикташ" - "Лион" 2:1 (Пенальти - 6:7)
Голы: Талиска, 27, Ляказетт, 34, Талиска, 58
"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Коррея (Бек, 77), Митрович, Тошич, Хатчинсон, Куарежма (Арслан, 117), Озьякуп (Уйсал, 94), Талиска, Тосун, Бабель
"Лион": Лопеш, Жалле, Морель (Рыбусь, 120+2), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 90)
Предупреждения: Коррея, 29, Гоналон, 32, Тошич, 78, Генюл, 118
Лига Европы
1/4 финала
Матч 1 - 1:2
"Бешикташ" - "Лион" 2:1 (Пенальти - 6:7)
Голы: Талиска, 27, Ляказетт, 34, Талиска, 58
"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Коррея (Бек, 77), Митрович, Тошич, Хатчинсон, Куарежма (Арслан, 117), Озьякуп (Уйсал, 94), Талиска, Тосун, Бабель
"Лион": Лопеш, Жалле, Морель (Рыбусь, 120+2), Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 90)
Предупреждения: Коррея, 29, Гоналон, 32, Тошич, 78, Генюл, 118
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.