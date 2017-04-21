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Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 26-го тура РФПЛ с "Ростовом", который состоится 30 апреля.

"Совершенно некорректное решение по 26-му туру РФПЛ. У нас с "Ростовом" разные условия по подготовке к игре. По странному календарю мы слышим от РФПЛ ссылки на телевидение и президента РФС Виталия Мутко, но это несерьёзно. Самый главный принцип – это спортивный. Даже по телевизору должна быть динамичная картинка, футбол – это не шахматы. А на третий день физическое состояние игроков просто не будет оптимальным.

Я понимаю, когда наши команды играют в Лиге Европы или в финале Кубка России и присутствуют некоторые ограничения. Но когда нет никаких проблем, оба клуба свободны и времени достаточно, то почему одна команда играет через два дня на третий день, а другая получает два дополнительных выходных? Нет проблем сыграть через три дня на четвёртый. Я считаю, что это недоработка людей, которые проводят соревнования и составляют календарь.

"Амкар" писал письмо в РФПЛ, но на него даже не ответили. Непонятно, чем занимаются, если даже ответить не удосужились", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 11:40
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№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 13:44) #
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online

Не похоже на Гаджиева... стареет мастер.. НО !!! "Ростов" ведь в таких же условиях и для этого нужно смотреть не только на встречи пермяков в ближайших турах, но и на ростовчан, у которых уже после "Спартака" на ТРЕТИЙ ДЕНЬ игра с "Уфой", а потом 4 дня до "Амкара". У пермяков после этого тура 5 дней до "Краснодара, а потом 3 дня до "Ростова"... так-что команды в одинаковых условиях и не нужно вводить народ в заблуждение.
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:26) #
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online

Проблема неравенства не только и не столько в календаре, сколько в материальном и финансовом положении клубов. Поэтому и заявления такие. Если скамейка запасных большая, то можно и через день играть. А если еле- еле хватает средств на содержание основного состава то уже никакой календарь не поможет. Просить новых игроков у руководства бесполезно, поэтому конечно календарь виноват.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Разные условия ? Ну так ты тренер , выстраивай игру от графика который есть . С такой плотностью игр как Ростов , Амкар играл разве ?
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:05) #
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а Амкар разве в еврокубках сейчас играет? что-то не заметил... сколько можно жаловаться? у нас играют раз в неделю и то умудряются плакаться и жаловаться... ппц просто, получают миллионы и все им плохо, бедные и несчастные, дуйте на завод за 15 тыс в месяц, я посмотрю как вы тогда запоете!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Close M. city (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
прядкина давно пора на помойку отправить


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
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