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Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 26-го тура РФПЛ с "Ростовом", который состоится 30 апреля.
"Совершенно некорректное решение по 26-му туру РФПЛ. У нас с "Ростовом" разные условия по подготовке к игре. По странному календарю мы слышим от РФПЛ ссылки на телевидение и президента РФС Виталия Мутко, но это несерьёзно. Самый главный принцип – это спортивный. Даже по телевизору должна быть динамичная картинка, футбол – это не шахматы. А на третий день физическое состояние игроков просто не будет оптимальным.
Я понимаю, когда наши команды играют в Лиге Европы или в финале Кубка России и присутствуют некоторые ограничения. Но когда нет никаких проблем, оба клуба свободны и времени достаточно, то почему одна команда играет через два дня на третий день, а другая получает два дополнительных выходных? Нет проблем сыграть через три дня на четвёртый. Я считаю, что это недоработка людей, которые проводят соревнования и составляют календарь.
"Амкар" писал письмо в РФПЛ, но на него даже не ответили. Непонятно, чем занимаются, если даже ответить не удосужились", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
"Совершенно некорректное решение по 26-му туру РФПЛ. У нас с "Ростовом" разные условия по подготовке к игре. По странному календарю мы слышим от РФПЛ ссылки на телевидение и президента РФС Виталия Мутко, но это несерьёзно. Самый главный принцип – это спортивный. Даже по телевизору должна быть динамичная картинка, футбол – это не шахматы. А на третий день физическое состояние игроков просто не будет оптимальным.
Я понимаю, когда наши команды играют в Лиге Европы или в финале Кубка России и присутствуют некоторые ограничения. Но когда нет никаких проблем, оба клуба свободны и времени достаточно, то почему одна команда играет через два дня на третий день, а другая получает два дополнительных выходных? Нет проблем сыграть через три дня на четвёртый. Я считаю, что это недоработка людей, которые проводят соревнования и составляют календарь.
"Амкар" писал письмо в РФПЛ, но на него даже не ответили. Непонятно, чем занимаются, если даже ответить не удосужились", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
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