Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбол нужно посмотреть в эти выходные?

Чемпионат России потихоньку входит в решающую стадию, но в Европе в грядущие выходные пройдут даже более значимые и интересные встречи. «Классико», грандиозные кубковые полуфиналы в Англии, игры претендентов на чемпионство в менее хайповых, но очень интересных чемпионатах – всё это предвосхищаетНа протяжении большей части сезона «Челси» являлся абсолютно лучшей командой Англии, о равных соперниках речи не шло. Мы восхищались потрясающей победной серией команды Конте, но сейчас две лондонские команды разделяет всего 4 очка. В кубковом полуфинале, который состоится на «Уэмбли», таблица АПЛ не играет никакого значения, но изменения в ней показывают, насколько крут сейчас «Тоттенхэм».Команда Почеттино успешно вылетела из Лиги Европы от «Гента», но ей, в отличие от «МЮ», этот турнир и не нужен, в чётверку она попадёт без проблем. С момента вылета от бельгийцев «Тоттенхэм» выиграл 8 раз подряд, забив 28 мячей! 4:0 – обыденное дело на «Уайт Харт Лэйн», так завершились 2 предыдущих матчах команды Почеттино с «Уотфордом» и «Борнмутом». «Тоттенхэм» настолько суров, что даже 0:1 на 88-й минуте превращает в 3:1, как это было со «Суонси». Давид Луиз называет будущих соперников «монстрами», и он знает, о чём говорит.У «Челси», в принципе, всё тоже в порядке: 7 побед в последних 9-ти матчах при поражениях от «Кристал Пэлас» и «МЮ» неделю назад (хотя в 1/4 финала Кубка «Челси» его затоптал). К тому же, вернуться в состав должны Куртуа и Алонсо, не выходившие на поле «Олд Траффорд». Правда, вряд ли сыграет Кэйхилл. В «Челси» какая-то желудочная инфекция, выливающаяся в высокую температуру и в случае с Гэрри – даже в госпитализацию. Проблемы испытывают и Коста с Мозесом.Для «Тоттенхэма» значительна потеря Дэнни Роуза, который при схеме с тремя центральными защитниками, активно используемой Почеттино, мог бы вспахать весь фланг куда лучше Дэвиса. Роуз был чрезвычайно активен в январском матче на «Уайт Харт Лэйн», в котором «Тоттенхэм» победил 2:0 и остановил невероятную серию «Челси». Оба гола тогда соорудила парочка Эриксен-Алли, они же сделали мяч на «Стэмфорд Бридж» в 1-м круге (1:2).Но Конте есть Конте: если Алли положил 2 мяча головой с подач Эриксена, то ни Эриксен больше не подаст, ни Алли больше не замкнёт. Почеттино нужно будет придумывать что-то новое. В роли джокера может выступить набравший потрясающую форму Сон Хён Мин.Кубковая история встреч не за «шпор»: финал Кубка Лиги в 15-м году они проиграли 0:2, а полуфинал Кубка Англии в 2012-м и вовсе 1:5. Но при этом традиции у «Тоттенхэма» великолепные: 8 кубков. Беда в том, что последний финал команды датирован 1991-м годом, в то время как «Челси» 6 из 7 своих кубков выиграл уже после этого. В предыдущий раз «синие» играли в финале в 2012-м, и сейчас, не обременённые еврокубками, сконцентрированы на повторении этого достижения. Выиграть чемпионат – круто, а сделать дубль, да ещё и в первом сезоне – абсолютный шик для Конте. Но и Почеттино заслуживает трофея, которых «Тоттенхэм» не знавал с 2008-го.Жорже Жезуш не смог вернуть чемпионский титул «Спортингу», не выигравшему чемпионат с 2002-го, в прошлом сезоне, а в этом не смог навязать и борьбы. До финиша 5 туров, у «Спортинга» 63 очка, у «Порту» – 68, у «Бенфики» – 71. Встречи с «Порту» позади, так что, вполне возможно, судьба чемпионства решится как раз в лиссабонском дерби, к которому «Спортинг» подходит с пятью победами подряд. Раз в России чемпионская гонка сбавила обороты, включайте канал «Футбол», не имеющий отношения к «Матч-ТВ», и смотрите решающий матч в Португалии!В начале апреля эти соперники сыграли вничью 2:2, а Алан Ширер произнёс простую, но отражающую суть фразу: «Арсенал» и «Сити» показали, почему они не выиграли чемпионат. Они пропускали глупые голы, «Сити» дважды упустил преимущество.Но если Гвардиола только начинает свою работу в Англии, то в случае с Венгером все ждут не дождутся, когда он свою работу закончит. #WengerOut – всемирный флэшмоб. «Арсенал» уже не троллят из-за 4-го места, потому что он 6-й. Тот матч с «Сити» стал 8-м на отрезке, в течение которого «канониры» обстреляли из своих пушек только команды 5-го дивизиона, по счастливой случайности попадавшиеся «Арсеналу» по пути в полуфинал.«Сити» проходил более приличных соперников, хотя с «Хаддерсфилдом» даже провёл переигровку. После вылета от «Монако» команда Гвардиолы провёл 3 встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси», не выиграл ни одну, однако во всех выглядел ярко. С «Халлом» и «Саутгемптоном» «Манчестер» справился, потому сейчас ситуация в команде более-менее нормальная. Хотя проблемы с обороной до конца сезона вряд ли куда-то денутся, чем и должны воспользоваться Озил, Санчес и Жиру.Однако в недавней личной встрече ничью для «Арсенала» голом и голевой передачей добыл Шкодран Мустафи, который на этот раз сыграть не сможет. Ожидается, что Венгер в отсутствие турецкого немца выставит тройку центрдэфов из Холдинга, Косьелни и Габриэла. Всё это вкупе с Клаудио Браво на воротах «Сити», правым защитником Хесусом Навасом, неподражаемым Николасом Отаменди проявляет нам очередной «верх», несмотря на важность игры.На кону выход в финал, который станет или не станет для «Арсенала» 3-м за последние 4 года. Год назад трофей взял «МЮ», а до того 2 года подряд его выигрывал Венгер, что, возможно, и помогло ему продолжать оставаться на посту. Если бы от этого полуфинала зависела судьба Арсена, то многие болельщики наверняка предпочли бы поражение. Но, судя по всему, судьба Венгера по-прежнему зависит от него самого. В отличие от исхода матча, в котором диктовать свои условия по идее должен всё-таки «Сити».Ситуация в Голландии в чём-то схожа с португальской: большой матч, в котором лишь одна команда претендует на чемпионство, а другая идёт 3-й на приличном отдалении. Правда, там очень давно не был чемпионом «Спортинг», идущий 3-м, а в Голландии – «Фейеноорд», от которого «Аякс» в борьбе за титул отстаёт на 1 очко. Новоиспечённые полуфиналисты Лиги Европы забили 14 мячей в последних 3-х матчах чемпионата. ПСВ же давно (после матча с «Ростовом») идёт по гладкой дистанции без еврокубков с перебоями. Но это не значит, что битва будет менее упорной и зрелищной. Да, «Ростов» круче и ПСВ, и «Аякса», но посмотреть на всё том же канале «Футбол» эту игру определённо стоит.Нам тоже совсем не нравится судейство в современном футболе, но мы можем костерить арбитров абсолютно безнаказанно, а вот у звёзд «Барселоны» с этим проблемы. Недавно Месси схватил 4 игры дисквалификации за сборную, теперь вот Неймар поаплодировал судье после своего удаления в «Малаге» и не сыграет в «Классико».С одной стороны ужасно, а с другой... Что сделало MSN в Париже и Турине? Ничего результативного. Опыт этих двух ужаснейших встреч показал, что «Барсе» нужно что-то менять в структуре. Трёпка в Мадриде не обещает быть более щадящей, потому, возможно, отсутствие Неймара и связанные с этим вынужденные изменения даже пойдут на пользу «Барселоне».А играть сине-гранатовым нужно на победу, ведь сейчас «Реал» имеет 3-очковое преимущество при игре в запасе. В чемпионство вряд ли верят и в Каталонии, но пока шансы есть, надо биться. В конце концов, даже сливать Луиса Энрике нет смысла – он уйдёт в любом случае. Надо спасать сезон, показать, что «Барса» вне «Камп Ноу» – это не всегда плюшевая игрушка, которую можно разорвать и растоптать.«Реал» же в случае победы обеспечит себе чемпионство – преимущество по потерянным очкам достигнет 9-ти, такое не отыгрывается, тем более у такого «Реала». Да, в полуфинале «Баварию» во многом убила не только мощная игра мадридцев, но и судейской команды. Однако глупо отрицать, что «сливочные» подходят к концу сезона в хорошей форме. Не задаётся игра у Бэйла – выйти и усилить готов Асенсио. А можно избрать схему с 4 полузащитниками и дать возможность проявить себя ждущему свой шанс Иско. Что бы ни выбрал Зидан – его механизм должен работать нормально, даже без Пепе и Варана. Что бы ни выбрал Энрике, схему с тремя ли, с двумя центральными защитниками – в «Барсу» верится слабо.Забавно, что предыдущее «классико» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» слил 0:4, после чего за дело и взялся Зидан. Зинедин выиграл на «Камп Ноу» в прошлом сезоне, не проиграл в текущем благодаря голу величайшего Серхио Рамоса в концовке. И рациональных оснований полагать, что «Реал» уступит на этот раз, не видно. «Барселоне» определённо нужна помощь зелёных человечков с планеты, откуда прилетел к Месси, дабы сплотиться и сыграть даже лучше, чем с «ПСЖ» на «Камп Ноу», ведь «Реал» бояться и трястись точно не станет.Представители Лиги 1 в еврокубках проводят сезон по-разному, по-разному они провели и матчи на неделе. «Монако» без проблем разобрался с «Боруссией», «Лион» одолел «Бешикташ» в напряжённейшей серии пенальти. Монегаски играли на 2 дня раньше, никуда не летали, овертайм с серией пенальти не бегали, за исход особо не переживали. В конце концов, они просто круче (23 очка разницы из ниоткуда не появляются). И команде Жардима победа намного нужнее, ведь «Монако», пусть и при игре в запасе, идёт с «ПСЖ» очко в очко. Однако победить «Лион» монегаски не могут уже 3 года, проиграв в прошлом сезоне в гостях 1:6, а в 1-м круге этого сезона дома 1:3. Поэтому игнорировать эту игру по причине её односторонности глупо. Для тех, кому лень будет искать в интернете трансляцию классико – отличный вариант провести вечер.