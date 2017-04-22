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Александр Ляказетт получил травму подколенного сухожилия

Форвард "Лиона" Александр Ляказетт получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа", сообщает Le Figaro.

25-летний форвард точно не сыграет в ближайших матчах "Лиона" против "Монако" и "Анже".
Теги: Ляказетт Лион
Сегодня, 05:52
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