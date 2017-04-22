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Роман Шаронов: учусь у Грасии, как он создает атмосферу в команде

Экс-капитан "Рубина" Роман Шаронов рассказал, чему учится у главного тренера казанской команды Хави Грасии.

— Как только Грасия приехал в Казань, я попросил у него разрешения присутствовать на тренировках и благодарен Хави за то, что он разрешил.

Закончив играть, я много учился, сразу же поехал на стажировку в Испанию, собирал очень много информации, внутренне готовил себя к тренерской работе.

Сейчас смотрю очень много футбола, много анализирую, когда есть возможность, хожу на тренировки молодежки и "Рубина". Причем для меня важны не только упражнения, которые Грасия дает игрокам, но и то, как он руководит командой, как строит процесс, как создает атмосферу в команде, что очень важно, - цитирует Шаронова "kazanfirst".
Теги: Шаронов Рубин
Сегодня, 08:46
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