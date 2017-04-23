Дитер Хекинг: мы показали с "Боруссией" разный футбол

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хекинг прокомментировал поражение своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (2:3).



"Мы показали с "Боруссией" разный футбол. Мы сами создавали опасности у своих ворот. Соперник хорошо играл в атаке, и мы никак не могли догнать их в счете", - цитирует Хекинга Kicker.